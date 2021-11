Sängerin Billie Eilish enthüllt nicht nur ihren ersten eigenen Duft, sondern auch sich selbst zu Werbezwecken. Um Aufmerksamkeit auf ihr soeben auf den Markt kommendes Parfüm zu lenken, zeigt sie sich extrem freizügig. Mit Erfolg: Ihren Fans zumindest gefällt's.

Billie Eilish macht sehr erfolgreich Musik, und auch Klamotten in und mit ihrem Namen verkaufen sich seit Beginn ihrer Karriere wie warme Semmeln. Nun kommt mit einem eigenen Parfüm ein weiterer Merchandise-Artikel hinzu. Um den zu bewerben, lässt die sich sonst am liebsten in weite Sportswear hüllende 19-Jährige mal wieder die Hüllen fallen.

Einen Tag vor dem Launch ihres Dufts schon lud Eilish bei Instagram ein Foto hoch, auf dem viel nackte Haut zu sehen ist. Sie steht mit freiem Oberkörper vor einem Spiegel, das Bild endet kurz unterhalb des Brustansatzes. Sie könne es nicht abwarten, bis ihre Fans das Parfüm endlich in den Händen hielten, schreibt sie dazu.

Follower macht Heiratsantrag

Vielen der 95 Millionen Follower von Billie Eilish gefällt offenbar, was sie sehen, sammelten sich unter dem Post doch bereits nach kurzer Zeit mehr als vier Millionen Likes und 17.000 erfreute Kommentare - von Herz-Emojis bis Heiratsanträgen ist alles dabei.

Während Eilish zu Beginn ihrer Karriere noch auf nackte Haut verzichtete, zeigte sie sich zuletzt öfter mal mit wenig Kleidung. Ein Shooting für die britische "Vogue" im Mai dieses Jahres, bei dem sie ihre Baggy-Jeans unter anderem gegen Strapse tauschte, scheint hierfür eine Art Initialzündung gewesen zu sein. Auf dem Cover des Magazins war sie in einem Korsett, Latex-Handschuhen und einem Rock von Gucci zu sehen. Schon damals stellte sie klar, dass niemand über ihren Körper bestimmen dürfe - außer ihr selbst. Das Shooting sei allein ihre Entscheidung gewesen. Sie habe einfach Lust darauf gehabt: "Ich liebe diese Bilder, und ich habe es geliebt, dieses Shooting zu machen. Mach, was immer du willst, wann immer du willst. Scheiß auf alles andere."

Aber am Wichtigsten ist für Billie Eilish natürlich weiterhin ihre Musik. Ende Juli erschien mit "Happier Then Ever" ihr zweites Album. "Das ist meine liebste Sache, die ich je erschaffen habe, und ich bin so aufgeregt und nervös und kann es gar nicht abwarten, dass ihr es hört", schrieb sie damals dazu. Ihr Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" war im März 2019 auf den Markt gekommen und direkt zu einem Welterfolg geworden.