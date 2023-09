Der Beziehungsstatus von Tech-Milliardär Elon Musk und Sängerin Grimes ist schwer zu durchschauen. Eine neue Biografie über den Tesla-Chef berichtet allerdings von einer wachsenden Familie zwischen den beiden. Nach X Æ A-Xii und "Y" enttäuscht der neue Kindername ebenfalls nicht.

Der Tech-Milliardär Elon Musk, 52, und die kanadische Musikerin Grimes, 35, haben angeblich heimlich ein drittes Kind bekommen. Das behauptet eine neue Biografie über den Tesla-Chef. Laut einer Rezension der "New York Times" zu Musks Biografie, die von dem Journalisten Walter Isaacson verfasst wurde und am 12. September veröffentlicht werden soll, haben Musk und Grimes, die eigentlich Claire Boucher heißt, ein drittes Kind bekommen. Der Junge soll demnach Techno Mechanicus heißen und "Tau" genannt werden.

Dabei ist aber noch nicht bekannt, ob die Biografie des Unternehmers weitere Details über das Kind, wie etwa das Geburtsdatum oder den Geburtsort, enthält. Musk und Grimes wurden am 4. Mai 2020 erstmals gemeinsam Eltern. Der Junge hieß erst X Æ A-12, dann X Æ A-Xii; sein Spitzname soll "X" sein. Weiter berichtet das "People"-Magazin von einer im Dezember 2021 per Leihmutter geborenen Tochter. Ihr Name ist nicht minder kreativ. Sie wird Exa Dark Sideræl genannt, ihr Spitzname ist "Y". Hinter dem Namen würden "Neugierde, die ewige Frage und so etwas" stehen, wie die Sängerin einmal erklärte.

Drei Monate vor der Geburt des Mädchens gaben die Eltern allerdings ihre Trennung bekannt. Zu der Zeit waren sie seit drei Jahren ein Paar. In einem "Vanity Fair"-Interview vom März 2022, das die Geburt des Mädchens enthüllte, gab Grimes zu, dass das ehemalige Paar noch mehr Babys wolle, und sagte dem Magazin: "Wir wollten immer mindestens drei oder vier haben." Doch am Tag der Veröffentlichung des Artikels twitterte die "Genesis"-Sängerin, dass sich das Paar erneut getrennt habe.

Elon Musk hat weitere Kinder aus früheren Beziehungen. So hat er mit seiner ersten Frau, der kanadischen Schriftstellerin Justine Musk, mit der er von 2000 bis 2008 verheiratet war, fünf Kinder. Das erstgeborene Kind der beiden starb im Säuglingsalter.