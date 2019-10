Was sich liebt, das neckt sich. Und so haben es sich Blake Lively und Ryan Reynolds angewöhnt, sich gegenseitig an ihren Geburtstagen mit unvorteilhaften Bildern auf den Arm zu nehmen. Nun bekommt wieder mal Reynolds sein Fett weg. Und das nicht nur von seiner Frau.

Zum 43. Geburtstag von Ryan Reynolds am Mittwoch hat es sich Ehefrau Blake Lively nicht nehmen lassen, eine Familientradition fortzuführen. Die Schauspielerin postete ein Foto auf Instagram, auf dem sich das Paar umarmt - sie hat zudem einen Finger in seine Nase gesteckt.

"Ich habe mir einen Guten ausgesucht", schreibt Lively dazu - und lässt offen, ob sie damit ihren Mann oder den Schnappschuss meint. Reynolds hatte seine Ehefrau zu ihrem Geburtstag im August ebenfalls auf den Arm genommen. Damals hatte er mehrere unvorteilhafte Fotos von ihr veröffentlicht.

Salma Hayek stimmt mit ein

Doch damit nicht genug: Auch Ryan Reynolds' Schauspielkollegin Salma Hayek, mit der er in dem Film "Killer's Bodyguard" zu sehen ist, beteiligte sich an der spaßigen Tradition. Die 53-Jährige postete ein Foto, auf dem sie top gestylt mit einer Flasche Gin posiert, während Reynolds unvorteilhaft getroffen ist. "Ja, Ryan, ich nutze deinen Geburtstag, um dieses Bild zu posten, auf dem ich nicht so schlecht aussehe, während du total fertig wirkst", erklärt Hayek.

Sie wolle diese Gelegenheit außerdem nutzen, Reynolds daran zu erinnern, dass er ihr zu ihrem Geburtstag Gin schenken wollte. "Und der war vor fast zwei Monaten", fügt sie spitz hinzu. "Wenn du mehr von dir sehen willst, schau dir meine Storys an. Ach, und übrigens: Alles Gute zum Geburtstag."

Ein Foto ist nicht genug

Salma Hayek hielt, was sie versprochen hat: In ihren Instagram Stories ging der Spaß weiter. Dort postete die Schauspielerin gleich mehrere Fotos mit der Bildunterschrift: "Alles Gute zum Geburtstag an einen meiner besten Freunde, Ryan Reynolds. Ich liebe es, die Leinwand mit dir zu teilen."

Auf den Bildern ist sie jeweils mit Samuel L. Jackson zu sehen, der ebenfalls zum Cast von "Killer's Bodyguard" gehört. Reynolds hat sie jedoch immer halb aus dem Foto geschnitten. Der zweite Teil des Action-Thrillers mit den drei Schauspielern kommt voraussichtlich 2020 in die Kinos.