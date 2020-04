Er spielte in Filmen wie "Slumdog Millionär" und "Jurassic World" mit. Jetzt ist der indische Schauspieler Irrfan Khan im Alter von nur 53 Jahren gestorben. Der nun letzte Film mit ihm sollte eigentlich bereits im März in den Kinos laufen.

Bollywood-Star Irrfan Khan ist tot. Das meldet unter anderem die britische Zeitung "The Guardian". Er sei am Dienstag mit einer Dickdarminfektion auf der Intensivstation des Kokilaben-Krankenhauses in Mumbai eingeliefert worden, heißt es in dem Bericht weiter.

Der Schauspieler hatte im Jahr 2018 öffentlich gemacht, dass bei ihm ein neuroendokriner Tumor - also Krebs im Magen-Darm-Trakt oder der Bauchspeicheldrüse - festgestellt worden war. Nach umfassender Behandlung erholte er sich jedoch gut genug, um den Film "Angrezi Medium" zu drehen. Dessen Veröffentlichung war für März geplant, wurde allerdings wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt.

Bösewicht und Polizist

Bekannt wurde Khan durch seine vielen Hauptrollen in Bollywood-Filmen. Viermal gewann er bei den Filmfare Awards, den ältesten und wichtigsten Auszeichnungen, die Hindi-Filmen in Indien verliehen werden. Seinen Durchbruch feierte er in der Heimat mit dem Streifen "The Warrior" im Jahr 2002, der auch bei berühmten Filmfestivals außerhalb Indiens auf der Nominierungsliste stand und in Großbritannien einen Bafta Award gewann.

Khan spielte häufig Bösewichte oder Polizisten, so auch in der preisgekrönten Produktion "Slumdog Millionär", mit der er einem internationalen Publikum bekannt wurde. Es folgten Rollen in Filmen wie "Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger" und "Jurassic World". Khan hinterlässt seine Frau Sutapa Sikdar und seine Söhne Babil und Ayan.