Alec John Such bei einem Auftritt in München im Jahr 1993.

Gemeinsam mit Jon Bon Jovi gründete Alec John Such eine Band, die auf keiner 80er-Playlist fehlen darf. Nun ist er mit 70 Jahren verstorben. Seine früheren Bandkollegen teilen mit ihren Fans Erinnerungen an den Bassisten und schreiben "es war eine Ehre und ein Vergnügen, die Bühne und das Leben mit dir zu teilen."

Die Rocker der US-Band Bon Jovi trauern um ihren früheren Bassisten Alec John Such. Sie seien "untröstlich" über den Tod ihres lieben Freundes, teilte die Band auf ihrer Webseite und über die sozialen Medien mit. Als Gründungsmitglied habe er wesentlich zu der Entstehung der Band beigetragen. "Alec war immer wild und voller Leben", heißt es weiter. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Der Musiker wurde 70 Jahre alt.

Frontman Jon Bon Jovi schreibt: "Wir werden ihn sehr vermissen" und gibt gleichzeitig einen Einblick in die Bandanfänge. So hatte der Bassist eine tragende Rolle darin, dass sich die Bandmitglieder überhaupt kennengelernt haben. So war er laut dem Sänger der Band ein Kindheitsfreund des Schlagzeugers Tico Torres und brachte den Gitarristen Richie Sambora zu einem Gig mit.

Such und Sambora hatten zuvor gemeinsam in einer Band namens "The message" zusammen gespielt. Außerdem war er gut vernetzt in der Musikszene in New Jersey. Er war Manager des Veranstaltungsstätte Hunka Bunka Ballroom und buchte sogar Jon Bon Jovi für Auftritte, bevor sie später auch zusammen spielten.

Keyboarder David Bryan, der 1983 mit Jon Bon Jovi, Torres sowie den beiden Gitarristen Dave Sabo und Sambora und Such die Band gegründete hatte, würdigte den Verstorbenen auf Twitter: "Es war eine Ehre und ein Vergnügen, die Bühne und das Leben mit dir zu teilen", schrieb der Musiker.

Die Band wurde in den 1980er Jahren durch Hits wie "Runaway", "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" und "Wanted Dead or Alive" berühmt. Such trennte sich 1994 von der Gruppe, war aber 2018 mit dabei, als die Band Bon Jovi in die US-Ruhmeshalle "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen wurde.