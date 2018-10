Unterhaltung

"Durch einen Porno berühmt": Bon Jovi teilt gegen Kim Kardashian aus

Jon Bon Jovi kann nicht viel mit der heutigen Generation von Stars anfangen. "Ich kenne ihre Namen nicht einmal", lästert der Sänger. Wie Kim Kardashian heißt, weiß er zwar, an ihren "Errungenschaften" aber er lässt trotzdem kein gutes Haar.

Jon Bon Jovi hat sich in einem Interview mit Lisa Wilkinson für "The Sunday Project" laut Medienberichten über die heutigen Promis ausgelassen: "Ich denke, es ist entsetzlich, dass wir in so einer Welt leben, und ich kann Ihnen sagen, dass ich niemals 60 Sekunden meines Lebens auf diese 'Housewives of Blabla' oder die Kardashians verschwendet habe", sagte der 56-jährige Sänger zu Wilkinson. "Ich kenne ihre Namen nicht einmal."

Bon Jovi scheint auch nicht zu gefallen, auf welche Art und Weise sich Reality-TV-Star Kim Kardashian einen Namen gemacht hat. Der Musiker fragt sich, was wohl in der Autobiografie der 38-Jährigen stehen werde: "Ich machte einen Porno und ratet mal was? Ich wurde berühmt." Kardashian machte 2007 zunächst Schlagzeilen durch ein veröffentlichtes privates Sexvideo, das sie gemeinsam mit dem Sänger Ray J zeigt.

Jon Bon Jovi hat dagegen einen alternativen Ratschlag für die Jugend: Der beste Weg, berühmt zu werden, bestehe darin, etwas Sinnvolles zu tun, sagte er. "Schreibt ein Buch, malt ein Bild, studiert, singt, spielt."

Hinweise hat der 56-Jährige auch in Sachen Liebe parat. Mit seiner gleichaltrigen Frau Dorothea Hurley ist er schon lange glücklich. Die geheime Zutat ihrer Ehe sei "gegenseitige Bewunderung", verriet er. "Ich habe das Glück, eine großartige Frau zu haben, die ich gleich beim ersten Mal richtig verstanden habe." Dem seit 1989 verheirateten Paar gehe es vor allem um Partnerschaft und Freundschaft.

Quelle: n-tv.de