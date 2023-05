Lange lebt Boris Becker in seiner Wahlheimat London, bis er dort nach seiner vorzeitigen Haftentlassung nicht mehr willkommen ist. Seither wohnt er mit Freundin Lilian nahe Stuttgart. Bis jetzt zumindest. Nun zieht es das Paar angeblich erneut ins Ausland.

Wäre es nach Boris Becker gegangen, hätte er seine Wahlheimat London womöglich nie verlassen. Nachdem er jedoch in Großbritannien im Gefängnis saß, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte, wurde er vorzeitig nur unter der Prämisse entlassen, nicht mehr zurückzukehren. Also musste eine andere Lösung her. Und so zog der ehemalige Tennisstar gemeinsam mit seiner ihn stets unterstützenden Freundin Lilian in die Nähe von Stuttgart. Das war offenbar nur eine Übergangslösung, soll es sich bei der Unterkunft doch um die Wohnung eines Bekannten der 33-Jährigen gehandelt haben.

Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, haben die zwei nun bereits ihre Koffer und den Umzugswagen gepackt und sind erneut ins Ausland verzogen. Mailand ist dem Bericht zufolge der neue Ort ihrer Wahl. Womöglich auch deswegen waren beide zuletzt häufiger in der italienischen Metropole unterwegs, wie "Bild" weiter berichtet. Demnach wurden sie mehrmals im "Casa Cipriani" gesehen, in dem nur Mitglieder Zutritt haben, sowie an der Bar des 5-Sterne-Hotels "Portrait Milano".

Offizieller Wohnort: Leimen

Am Wochenende weilte das Paar hingegen in Paris, wohin es anlässlich des "Laureus Award" gereist war. Auch hier sollen die zwei mit einer Maschine aus Mailand gekommen sein. Auf Nachfragen des Blattes am Rande der Sportpreis-Verleihung ließ der einstige Tennisprofi und heutige Sportmoderator die Frage nach seinem aktuellen Wohnort unbeantwortet. Gemeldet sein soll er jedenfalls noch bei seiner Mutter in seiner Geburtsstadt Leimen.

Am morgigen Mittwoch wird Boris Becker bei der Marketing-Messe OMR in Hamburg erwartet, wo der 55-Jährige neben weiteren Prominenten wie Rapperin und DSDS-Jurorin Katja Krasevice und Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels auftreten wird.