Er hat vier Kinder von drei verflossenen Frauen und noch so manche Ex-Beziehung, aus der kein Nachwuchs hervorging. Doch wenigstens einige von ihnen bringt Boris Becker auch mit seiner aktuellen Freundin Lilian de Carvalho Monteiro unter einen Hut. Es lebe die Patchwork-Familie!

In Sachen Patchwork kennt sich Boris Becker aus. Und zumindest in Teilen scheint das in seinem Leben auch ganz gut zu funktionieren.

So postete der 56-Jährige nun etwa auf seiner Instagram-Seite einen Schnappschuss, auf dem er neben seiner derzeitigen Freundin Lilian de Carvalho Monteiro auch mit Ex-Frau Barbara Becker und Sohn Elias in die Kamera lächelt. "Was für ein schöner Tag in Mailand", schrieb er dazu.

Die vier sitzen offenbar gut gelaunt gemeinsam an einem Tisch. Boris Becker fügte bei seinem Post noch betende Hände und ein rotes Herz als Emojis hinzu und versah das Ganze mit dem Hashtag "lafamiglia" ("Die Familie").

"Meine größten Erfolge"

Der einstige Wimbledon-Sieger hat vier Kinder von drei Frauen, mit denen er früher zusammen war oder eine Affäre hatte. Von 1993 bis 2011 war er mit Barbara "Babs" Becker verheiratet. Die beiden haben neben Elias auch noch Sohn Noah. Die Ehe zerbrach nach Beckers Techtelmechtel mit Angela Ermakova, aus dem Tochter Anna Ermakova hervorging. Sharlely Kerssenberg, genannt Lilly, heiratete er im Juni 2009 in St. Moritz. Der gemeinsame Sohn Amadeus kam im Februar 2010 zur Welt. Im Mai 2018 verkündete das Paar die Trennung.

Zwei Jahre später wurde Boris Becker dann erstmals mit Lilian de Carvalho Monteiro gesehen. Mit ihr bekam er bislang noch keinen Nachwuchs. Zu den Verflossenen in Beckers Leben, die ebenfalls kein Kind mit ihm bekamen, zählen etwa noch Sängerin Sabrina Setlur, Model Heydi Núñez Gómez und Alessandra Meyer-Wölden, spätere (Ex-)Frau von Comedian Oliver Pocher.

Nach seiner Haftstrafe wegen Insolvenzbetrug im vergangenen Jahr hatte Boris Becker mehrfach betont, wie wichtig ihm seine Familie sei. Zum Vatertag postete er: "Meine größten Erfolge bis jetzt: Danke Noah, Elias, Anna und Amadeus, dass ihr mich Tag für Tag zu einem stolzen Vater macht! Außerdem verspüre ich tiefe Dankbarkeit gegenüber Barbara, Angela und Sharlely dafür, mir die größten Geschenke meines Lebens gemacht zu haben."