Eigentlich will Wladimir Klitschko von Mallorca nach Deutschland fliegen und am Sommerfest einer Hilforganisation teilnehmen. Doch vor der Baleareninsel steht eine gecharterte Jacht des 43-Jährigen mitten in der Nacht plötzlich in Flammen. Die mallorquinische Feuerwehr kann ihn und seine Familie retten.

Mit einer gecharterten Jacht will Box-Legende Wladimir Klitschko Sonntagnacht eigentlich von Ibiza nach Mallorca übersetzen, als an Bord plötzlich ein Feuer ausbricht. Sieben Seemeilen vor der Baleareninsel setzt die Schiffscrew gegen 1.30 Uhr einen Notruf ab. Klitschko und seine Familie werden von der Küstenwache von Bord geholt.

"Danke an die mallorquinische Feuerwehr und an unsere Crew an Bord. Alle taten ihr Bestes, die Lage unter Kontrolle zu bringen und uns so schnell wie möglich an Land zu holen", sagt der 43-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Klitschko wollte am Montag eigentlich von Mallorca nach Deutschland fliegen, um an dem Sommerfest von "Ein Herz für Kinder" teilzunehmen. Verbindlichkeiten seien ihm wichtig, sagt Klitschko der Zeitung. Normalerweise verpasse er keine Veranstaltung der Hilfsorganisation. "Doch diesmal wurde mein Wunsch 'kein Tag ohne Adrenalin' vom Schicksal etwas zu wörtlich genommen."

Nach ersten Ermittlungen soll das Feuer im Maschinenraum der Jacht ausgebrochen sein. Die Brandursache ist bislang noch unbekannt.