Die Enthüllungen von Britney Spears über ihren Ex Justin Timberlake sorgen weiter für Aufsehen. Nachdem er bereits seinen Kommentarbereich deaktiviert hat, laden die Fans ihre Wut nun bei seiner Frau Jessica Biel ab. Ihr wird sogar die Scheidung nahegelegt.

Jessica Biel wird zunehmend in den Wirbel um Britney Spears und ihren Ex-Freund Justin Timberlake hineingezogen. Spears-Anhänger überhäufen die Ehefrau des Sängers und Schauspielers derzeit jedenfalls mit Hass-Nachrichten. Wie "Page Six" berichtete, habe Jessica Biel daraufhin ihre Kommentarfunktion auf ihrem Instagram-Account eingeschränkt.

Timberlake selbst deaktivierte seinen Kommentarbereich bereits gänzlich, nachdem er ebenfalls unzählige Hassbotschaften erhalten hatte. Möglicherweise muss seine Frau diesen Schritt auch noch gehen. Spears-Fans nutzten in den vergangenen Tagen ihren Account, um ihren Frust loszuwerden - da sie bei Timberlake ja nicht mehr kommentieren können. Sie attackieren nun Jessica Biel und kritisieren sie wegen ihrer Hochzeit mit dem vermeintlichen Betrüger.

Britney Spears schreibt in ihrer Autobiografie "The Woman in Me", der Sänger habe sie während ihrer dreijährigen Beziehung mit einer "sehr berühmten Frau" hintergegangen. Zudem schockte sie mit einer weiteren Enthüllung über die damals als traumhaft geltende Beziehung: Sie sei von Timberlake schwanger gewesen und er habe sie zur Abtreibung überredet, da er so jung "kein Vater werden wollte". Spears und Timberlake waren von 1999 bis 2002 ein Paar.

Timberlake kommentiert Britneys Enthüllungen nicht

Zu diesen Enthüllungen hat sich der Sänger zwar bisher nicht geäußert, er reagierte jedoch auf die tagelangen Beschimpfungen auf seiner Instagramseite. Am Donnerstag sperrte er den Kommentarbereich. Danach wechselten die Spears-Anhänger zur Seite seiner Ehefrau. Biel wird etwa unter ihrem jüngsten Post vom 21. August vorgeworfen, Spears' Traumata aus der einstigen Beziehung "abgetan" zu haben. Zudem gibt es Kritik, weil sie sich nach allem noch nicht von Timberlake getrennt hat. "Wie kann man immer noch mit einem Mann verheiratet sein, der das psychische Wohlbefinden seiner Ex-Freundin zerstört hat?", fragt zum Beispiel jemand.

Die aufsehenerregenden Memoiren dürften auch den elften Hochzeitstag des Paares überschattet haben, der am 19. Oktober war. Timberlake und Biel hatten ihre Hochzeit 2012 groß gefeiert: Mehrere Tage lang ging die Sause im Nobelhotel "Borgo Egnazia" in Apulien/Italien. Sie sind bereits seit 16 Jahren zusammen und haben die zwei Söhne Silas und Phineas. Spears hat derweil inzwischen drei Ehen hinter sich. Wie ihr Ex-Freund Timberlake bekam sie ebenfalls zwei Söhne.