Was Prinz Harry kann, kann ich auch, mag sich Britney Spears gedacht haben. So plant sie demnächst die Veröffentlichung ihrer Memoiren, in denen sie natürlich auch mit ihrer Familie schonungslos abrechnen will. Aber auch um ihre Beziehung mit Justin Timberlake und ihre Abstürze soll es gehen.

Britney Spears hat ihre heiß erwartete Autobiografie fertiggestellt. Dies berichtet das US-Promiportal "Page Six" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. Noch im Herbst dieses Jahres soll das Buch erscheinen, dass die Sängerin mit dem Journalisten Sam Lansky verfasst hat.

Laut "Page Six" rechnen die Verantwortlichen mit einem "bahnbrechenden" und "sofortigen" Bestseller, der "die Welt erschüttern" werde. So soll Britney Spears in ihren noch unbetitelten Memoiren etwa "brutal ehrlich" mit ihrer Familie abrechnen.

"Es bleibt kein Stein auf dem anderen", zitiert "Page Six" einen Informanten. "Es ist wirklich eine weibliche Empowerment-Geschichte - sie nimmt ihr Leben selbst in die Hand."

Nach einer Reihe von Skandalen hatte mit Jamie Spears der Vater der Sängerin 2008 die Vormundschaft über seine Tochter übernommen. Erst 2021 wurde diese Maßnahme von einem Gericht beendet.

"Geschichte des Überlebens"

Das Buch soll auch von der Kindheit des Popstars erzählen, von der Beziehung und Trennung von Justin Timberlake und von den Abstürzen der heute 41-Jährigen - darunter natürlich ihre berühmte Aktion im Jahr 2007, als sie sich eine Glatze rasierte.

"Es ist auch eine Geschichte des Überlebens, in der sie einen Weg aus der lähmenden Vormundschaft findet und ihr Glück mit ihrem Mann Sam Ashgari findet", heißt es aus angeblich gut unterrichteten Kreisen. Im Juni 2022 hatte Britney Spears dem 29-jährigen Model das Jawort gegeben.

Die Memoiren der Sängerin werden bei Simon & Schuster erscheinen. Der Verlag hatte sich Anfang 2022 in einem Bieterkrieg durchgesetzt. 15 Millionen US-Dollar (rund 13,5 Millionen Euro) soll Britney Spears für den Deal bekommen haben. Im Moment durchlaufe das Buch noch letzte Klärungen rechtlicher Fragen, heißt es. Eigentlich war seine Veröffentlichung bereits für Anfang 2023 erwartet worden.