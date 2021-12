14 Jahre lang hat der Vater von Britney Spears die Vormundschaft über seine Tochter. Doch damit ist es nun vorbei. Die 40-Jährige kann nach all der Zeit zum ersten Mal wieder selbst Geld von ihrem Konto abheben. Für die Sängerin ein Anlass zum Feiern.

Auch wenn Britney Spears in den vergangenen Jahren häufiger durch ihre bisweilen seltsam anmutenden Instagram-Videos aufgefallen ist als durch neue Musik, dürfte die Sängerin noch ein beträchtliches Vermögen auf ihrem Konto haben. Immerhin gehörte sie in den 00er-Jahren zu den erfolgreichsten Popstars überhaupt.

Allerdings war es ihr aufgrund der Vormundschaft durch ihren Vater 14 Jahre lang nicht einmal erlaubt, eigenhändig Geld von diesem Konto abzuheben. Seit der Aufhebung der Vormundschaft ist das nun vorbei, und ihren ersten Gang zum Geldautomaten feierte die 40-Jährige offenbar gebührend.

Wie "The Sun" berichtet, informierte die zweifache Mutter ihre Follower bei Instagram über den für sie wichtigen Schritt: "Ich darf jetzt Bargeld haben, also bin ich zu einem Geldautomaten gegangen und war so stolz wegen meiner 300 Dollar. Und mir ist es nicht peinlich, das hier zu teilen. Na ja, vielleicht ein bisschen." So peinlich immerhin, dass sie den Post kurz danach wohl wieder löschte.

"Es war großartig"

Auf den Kopf gehauen hat sie die umgerechnet 266 Euro für Genussmittel, wie sie in dem verschwundenen Post laut "The Sun" ebenfalls schrieb. "Jedenfalls habe ich Schokolade, Weihnachtssocken und eine Flasche Weißwein mit meinem Bargeld gekauft. Es war großartig", hieß es demnach dort. "Ich habe mich so unabhängig gefühlt, als ich nach Hause kam."

2007 hatte ein Gericht Britney Spears nach einem mentalen Zusammenbruch unter die Vormundschaft ihres Vaters gestellt. In den vergangenen Jahren kämpfte die Sängerin gegen diesen Zustand, um ihre Freiheit zurückzugewinnen. Am 12. November dann wurde die Vormundschaft tatsächlich von einem Gericht in Los Angeles für beendet erklärt. Britney Spears' Anwalt Mathew Rosengart sprach anschließend von einem "monumentalen Tag". Ab sofort sei sie eine freie Frau, die nun selbst über ihr Leben bestimmen könne.