Als Britney Spears in der vergangenen Woche ihren Instagram-Account deaktiviert, veranlassen besorgte Fans, dass die Polizei bei ihr anrückt, um nach dem Rechten zu sehen. Mit deutlichen Worten verteidigt die Sängerin nun ihre kurze Social-Media-Pause - und zeigt sich "höllisch schockiert" über den Vorfall.

Sie ist bei Weitem nicht die erste oder letzte Prominente, die ihren Instagram-Account zwischenzeitlich löscht. Doch mit ihrem plötzlichen Abschied von der Social-Media-Plattform versetzte Britney Spears in der vergangenen Woche einige Fans so sehr in Sorge, dass diese prompt die Polizei verständigten, damit diese nach der Sängerin sehen.

Nachdem bereits Meldungen die Runde machten, wonach die 41-Jährige von dem Vorfall "genervt" gewesen sei, meldete sie sich nun via Twitter persönlich zu Wort, um zu erklären, warum sie sich überhaupt eine Instagram-Pause genommen habe. Demnach hätten ihr "zu viele" Menschen gesagt, dass sie "wie eine tanzende Idiotin und verrückt aussehe", schrieb Spears in einem langen Thread und fügte hinzu: "Ja, es hat meine Gefühle verletzt. Ich bin sensibel."

Sie sei zudem "höllisch schockiert" darüber, dass einige Fans deswegen die Polizei verständigt hätten. "Es war wirklich unangebracht", machte Spears deutlich. "Ich verehre meine Fans, aber diejenigen, die das getan haben, sind keine echten Fans, und ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass es ein Weg ist, mich schlecht aussehen zu lassen!" Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtete, waren einige Beamte angerückt, verließen das Anwesen nach einem kurzen Gespräch mit der Sängerin jedoch sofort wieder. "Ich bin am Leben, mir geht es gut, ich bin gesund und bereit, einen neuen Tag zu beginnen", richtete sich die "Toxic"-Interpretin nun direkt an die übergriffigen Personen. "An meine echten Fans, Gott segne euch!"

"TMZ" hatte am Freitag bereits ein Statement der Sängerin geteilt, in dem sie sich Aktionen wie diese verbittet. "Ich liebe und bewundere meine Fans, aber diesmal ist es etwas zu weit gegangen und meine Privatsphäre wurde verletzt", erklärte Spears. Und weiter: "Die Polizisten haben mein Haus nicht betreten. Als sie an meinem Zaun waren, haben sie rasch erkannt, dass es kein Problem gibt und sind sofort wieder abgezogen."