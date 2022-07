Im Juni heiratet Britney Spears ihren Verlobten Sam Asghari. Auf ihrer Gästewunschliste steht unter anderem Selena Gomez, die es sich tatsächlich nicht nehmen lässt, dem Event beizuwohnen. Sehr zu Spears’ Überraschung und Freude. Nun richtet sie viele lobende Worte an ihre Kollegin.

Seit rund einem Monat ist Sängerin Britney Spears mit Sam Asghari verheiratet. Zu der Märchenhochzeit Anfang Juni erschienen auch einige prominente Gäste. Doch mit einem Star hatte die Sängerin offenbar nicht gerechnet, wie sie nun in einem Instagram-Post verrät.

Zu einem Foto von Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez schrieb Spears, dass sie "keine Ahnung gehabt" habe, dass die 29-Jährige auf der Hochzeit erscheinen würde. "Ich war so glücklich", verriet sie. "Obwohl ich mein ganzes Leben gezwungen worden bin, Menschen gegen meinen Willen zu sehen, war sie eine wunderbare Überraschung."

Sie "ist so eine besondere Person"

Auf der Hochzeit habe ihr Gomez dreimal gesagt: "Ich möchte nur, dass du glücklich bist." Weiter schwärmte Spears von ihrer Kollegin, dass es "so cool" gewesen sei, dass Gomez zu ihr durchgedrungen sei und "ihre Gedanken geteilt" habe. "Ich schätze alle Reden, die sie für unsere Generation über mentale Gesundheit gibt", fuhr Spears fort. An Selena Gomez gerichtet schrieb sie: "Du bist so eine besondere Person und ich musste dieses Bild teilen." Sie hoffe, dass es Gomez glücklich machen würde.

Zwei weitere Frauen fanden ebenfalls in Spears' Post Erwähnung. Die 40-Jährige bezeichnete darin Schauspielerin Drew Barrymore und It-Girl Paris Hilton zusammen mit Gomez als "die drei schönsten Frauen Hollywoods". Neben ihnen waren auch Stars wie Madonna und Donatella Versace auf der Hochzeit am 9. Juni zu Gast.