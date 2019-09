Ihr Vater soll ihren Sohn grob angefasst haben und ist deswegen nicht länger ihr Vormund. Doch Britney Spears scheint das nicht allzu sehr aufzuwühlen - jedenfalls vordergründig. Statt sich die Haare zu raufen oder abzurasieren, lümmelt die Sängerin am Pool.

Es sind wohl nicht die allerbesten Zeiten, die Britney Spears gerade durchlebt. Erst ist sie aufgrund von Spekulationen über ihre psychische Gesundheit in den Schlagzeilen, dann weitet sich das Drama auf ihre gesamte Familie aus. Ihr Ex-Mann Kevin Federline wirft ihrem Vater Jamie Spears vor, den gemeinsamen Sohn in einem ausufernden Familienstreit grob angefasst zu haben. Die Sache ist noch nicht aufgeklärt, doch es könnte bereits erste Konsequenzen gegeben haben: Jamie Spears hat die Vormundschaft für seine Tochter abgegeben, die er seit 2008 innehatte, nachdem die Sängerin durch erratisches Verhalten, etwa ihre rasierte Glatze, aufgefallen war. Nun jedenfalls ist eine langjährige Mitarbeiterin für Spears verantwortlich.

Und die einstige Pop-Prinzessin? Die meldet sich in der Sache nicht zu Wort und verbreitet stattdessen auf Instagram Liebe und Frieden. Ein neuer Post zeigt sie in dreifacher Ausführung im knallgelben Bikini auf der Kante eines Pools liegend - mal mit angewinkeltem, mal mit ausgestrecktem Bein, mal in die Kamera blickend, mal den Kopf abgewandt. Herz-Emojis gibt es von Spears Seite als Kommentar. Das muss reichen.

Die Botschaft hinter dem Posting scheint eindeutig: Spears lässt sich von all dem Drama um sie herum nicht aus der Ruhe bringen. Vielleicht tröstet sie in dieser Zeit ihr Freund Sam Asghari. Mit dem scheint es weiterhin rund zu laufen. Spears und der 25-jährige Asghari sind seit rund drei Jahren ein Paar. Und mindestens einer von ihnen denkt auch schon ans Heiraten. "Das ist etwas, das jedes Paar machen sollte", sagte Asghari in der US-Sendung "Entertainment Tonight". Seine Mutter und seine Schwestern hätten Spears in ihr Herz geschlossen und auch mit deren Söhnen verstehe er sich blendend. Asghari versprach jedenfalls schon mal: "Vertraut mir, wenn wir irgendwann heiraten, dann werden das schon alle erfahren."