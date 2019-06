Wenn alle hinterm eigenen Rücken tuscheln, einfach mal ein Turn-Video posten. So macht das Britney Spears schon eine ganze Weile lang verlässlich. Kaum gibt es Unklarheiten über ihr Vielleicht-vielleicht-doch-nicht-Karriereende, bringt sich die Sängerin auf Instagram in Stellung.

Wird sie oder wird sie nicht noch einmal auf der Bühne stehen? Seit Tagen tuscheln Fans und andere Neugierige über Britney Spears vermeintliches Karriereende. Die Sängerin selbst zeigte sich zuletzt siegessicher. "Natürlich" werde sie wieder auftreten, sagte sie jüngst einem Reporter und versuchte damit, gegenteilige Gerüchte zu zerstreuen. Und damit nun alle wieder über etwas anderes reden, versorgte Spears die Welt via Instagram mit frischem Gesprächsstoff.

Was böte sich da besser an, als die eigenen akrobatischen Talente in den Vordergrund zu stellen? Spears teilte ein Foto und ein Video, auf dem sie in sportlicher Höchstform zu sehen ist. "Das nennt man beim Tanzen eine Nadel", schrieb Spears zu dem Foto auf dem sie auf einer Yoga-Matte vornübergebeugt eine Art Spagat in der Luft präsentiert. "Ich konnte es mit acht nicht, aber ich kann es jetzt!"

Schlangentanz mit Schal

Was Spears vielleicht nicht im Kindesalter, doch aber schon sehr früh konnte: mit Schlange tanzen. In Erinnerung an ihre legendäre Performance bei den MTV Video Music Awards 2001 drapierte sich Spears für ein neues Tanzvideo einen Schal um Nacken und Oberarme und schwang zu dem Song "Bad Guy" ihrer Musikerkollegin Billie Eilish im Eingangsbereich ihres Hauses die Hüften. Da bleibt in den Kommentaren der 17-Jährigen selbst die Spucke weg. Sie schreibt nur: "omg" ("Oh mein Gott") darunter.

Dass Spears mit ihren neusten Posts allen ungeliebten Schlagzeilen Einhalt gebieten wird, darf bezweifelt werden. Aber gegen ein bisschen Abwechselung ist schließlich nichts zu sagen. Die Fans jedenfalls danken ihrem Idol den frischen Content. "Du bist ein Superstar mit exzellenten Fähigkeiten!", kommentiert jemand. Und wieder einer schreibt: "Du machst mir Gänsehaut." Spiel, Satz und Sieg - Spears.