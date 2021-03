Vergangenen Monat erscheint die viel diskutierte Dokumentation "Framing Britney Spears", die sich mit dem Leben und der Karriere der Sängerin befasst. Für sie selbst ist das ein schwieriges Thema. Wie sie nun offenbart, hat sie im Anschluss an den Film zwei Wochen lang geweint.

Britney Spears hat "zwei Wochen lang geweint", nachdem sie Teile eines Dokumentarfilms über ihre Karriere gesehen hat. Das verrät die Sängerin nun auf Instagram. Die Doku "Framing Britney Spears" erschien im Februar und widmet sich dem Aufstieg des Pop-Superstars. Zudem zeichnet der Film nach, wie Spears von den Boulevardmedien behandelt wurde, wie es zu ihrem unfreiwilligen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik im Jahr 2008 und der anschließenden Vormundschaft durch ihren Vater kam, der seitdem über ihre Finanzen und persönlichen Angelegenheiten mitbestimmt.

In einem Instagram-Post erklärt die 39-Jährige nun, dass sie den Film nicht ganz angeschaut habe, Teile habe sie aber gesehen, und wie sie darin gezeigt werde, habe sie "beschämt". "Ich habe zwei Wochen lang geweint", fügt sie hinzu, "und nun ... ich weine immer noch manchmal!" Zu ihrem Statement lud sie ein Video von sich hoch, in dem sie zum Aerosmith-Song "Crazy" tanzt.

"Nicht hier, um perfekt zu sein"

In dem Beitrag schreibt sie außerdem: "Ich bin mein ganzes Leben lang offen vor Leuten aufgetreten! Es braucht viel Kraft, um dem Universum mit dieser ganzen Verwundbarkeit zu vertrauen, denn ich wurde immer beurteilt ... beleidigt ... und von den Medien bloßgestellt ... und das bis heute noch!" Weiter fügt sie hinzu: "Während sich die Welt weiter dreht und das Leben weitergeht, bleiben wir immer noch so zerbrechlich und sensibel als Menschen!"

Nachdem Spears den Dokumentarfilm erwähnt hat, heißt es in dem Text weiter: "Ich tue, was ich kann, in meiner eigenen Spiritualität mit mir selbst, und versuche, meine Freude ... Liebe ... und Glück zu bewahren! Jeden Tag bringt mir das Tanzen Freude! Ich bin nicht hier, um perfekt zu sein ... perfekt ist langweilig ... ich bin hier, um Freundlichkeit weiterzugeben."

Britney Spears befindet sich seit Jahren im Kampf um ihre Vormundschaft. Immer wieder zieht sie gegen ihren Vater vor Gericht, um die Herrschaft über ihr eigenes Leben sowie ihr Vermögen zurückzugewinnen. Bislang ohne Erfolg.