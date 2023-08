Immer mehr Details zu den Gründen für Sam Asgharis Entscheidung, sich von Britney Spears scheiden zu lassen, werden bekannt. So soll der 29-Jährige mit der Sängerin und ihrem psychischen Zustand nach dem Ende ihrer Vormundschaft völlig überfordert gewesen sein.

Sam Asghari hatte vor wenigen Tagen die Trennung von Britney Spears bestätigt - nach nur 14 Monaten Ehe. Als Grund gab der Fitnesstrainer unüberbrückbare Differenzen an. Auf Paparazzi-Fotos, die das US-Portal "TMZ" veröffentlichte, ist er bereits ohne Ehering zu sehen. Nun sickern erste Details zu den Ursachen der geplanten Scheidung durch.

Die Ehe zwischen der 41-jährigen Britney Spears und dem zwölf Jahre jüngeren Sam Asghari soll von Anfang an eine "tickende Zeitbombe" gewesen sein. Das behauptet zumindest eine Quelle, die dem Paar nahe stehen soll, gegenüber der US-Ausgabe von "The Sun". So habe Spears schon die Hochzeitsnacht lieber mit einem schwulen Kumpel anstatt mit ihrem Neu-Ehemann verbracht. Auch später hätten sich die beiden selten gesehen.

Mehr Krankenschwester als Ehemann

"Die Wahrheit ist, dass Sam wie ein Psychiater für sie war und quasi ihr Therapeut, der ihr geholfen hat, nachdem sie sich aus dem Griff ihres Vaters befreit hatte", sagte ein anderer Insider zur Zeitung.

Am 12. November hatte die Vormundschaft von Britney Spears' Vater über die Sängerin geendet. Danach habe ihr Sam Asghari laut dem "Sun"-Informanten geholfen, sich wieder in der Welt zurechtzufinden. Doch damit sei er zunehmend überfordert gewesen. "Britney hat versucht, mit Sam als Krankenschwester, Haushaltshilfe und Therapeut in ein normales Leben zurückzukehren, aber er ist dazu nicht in der Lage", so die Quelle.

Angebliche Seitensprünge und häusliche Gewalt

Neben der Überforderung von Sam Asghari sollen auch Seitensprünge auf beiden Seiten eine Rolle bei der Trennung gespielt haben. Zuletzt warf eine Frau in einer nicht mehr verfügbaren Instagram-Story dem Fitnesstrainer vor, sie in seinem Studio mehrfach bedrängt zu haben. Außerdem habe sie beobachtet, wie er Britney Spears fremdgegangen sei.

Britney Spears soll wiederum mehrfach körperlich gewalttätig gegenüber ihrem Mann geworden sein. Gegenüber "TMZ" hatten Quellen berichtet, dass sie ihm einmal ein blaues Auge verpasst habe, als er geschlafen habe.

Spears und Asghari waren seit 2016 liiert. Kennengelernt hatten sie sich beim Dreh zum Video von "Slumber Party". Asghari spielte darin den Freund des Popstars.