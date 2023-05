Zwei Tage nach der Krönungszeremonie in Westminster Abbey veröffentlicht der Buckingham-Palast die offiziellen Porträtaufnahmen von Charles III. und Queen Camilla. Zu sehen ist der frischgebackene König in voller Montur, inklusive Zepter und Reichsapfel.

Der Buckingham-Palast hat das erste hochoffizielle Porträt von König Charles III. nach dessen Krönung am 6. Mai veröffentlicht. Auf dem Bild ist Charles in voller königlicher Aufmachung abgebildet - mit seinen Insignien, in der Imperial State Crown und in seinem Krönungsmantel. In der linken Hand hält der König den Reichsapfel, in der Rechten sein Zepter.

Der Palast teilte das Foto unter anderem bei Instagram. Aufgenommen wurde das Bild von Hugo Burnand, der schon mehrfach mit den Royals zusammengearbeitet hat. Er war unter anderem bereits der offizielle Fotograf der Hochzeit von Charles und seiner Ehefrau, Königin Camilla. Auch die Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate fotografierte Burnand.

Aufgenommen wurden die Fotos von Hugo Burnand. (Foto: via REUTERS)

Ein nur wenig später veröffentlichtes Bild zeigt Charles zudem neben Königin Camilla - das erste offizielle Porträt des Königspaares. Im beigefügten Kommentar bedankt sich der König persönlich bei seinem Volk: "Während das Krönungswochenende zu Ende geht, wollten meine Ehefrau und ich unseren aufrichtigsten und tiefempfundenen Dank an all jene aussprechen, die dabei geholfen haben, es zu einem solch besonderen Anlass zu machen."

Burnand war bereits der offizielle Fotograf der Hochzeit von Charles und Camilla. (Foto: via REUTERS)

Insbesondere möchten der König und die Königin sich demnach bei allen Helferinnen und Helfern bedanken, die sichergestellt haben, dass die Feierlichkeiten in London, Windsor und im ganzen Land "so glücklich, sicher und angenehm wie nur möglich" waren. Außerdem bedanken die Royals sich bei allen, die auch einfach nur mitgefeiert haben, egal ob in ihrem Zuhause, bei den Straßenfesten, den "Big Lunches" oder im Rahmen des heutigen "Big Help Out", bei dem Großbritannien ganz im Zeichen des Ehrenamtes stand.

Auch ein Gruppenfoto fertigte Burnand an. (Foto: via REUTERS)

"Zu wissen, Ihre Unterstützung und Ihren Zuspruch zu haben, sowie den Ausdruck Ihrer Güte auf so viele unterschiedliche Weisen mitzuerleben, war das größtmögliche Krönungsgeschenk, während wir nun unser Leben erneut dem Dienst an den Menschen [...] verschreiben", heißt es bei Instagram weiter. Der Beitrag ist mit "Charles R" unterzeichnet.