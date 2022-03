Im vergangenen Jahr lösten Mila Kunis und Ashton Kutcher eine Debatte über Körperhygiene aus. Nun sorgt auch Ex-Schauspielerin Cameron Diaz mit einem Geständnis für Aufsehen, als sie in einem Podcast nach ihrer Beauty-Routine gefragt wird.

Vor wenigen Monaten sorgten Mila Kunis und Ashton Kutcher mit einem sonderbaren Geständnis für Aufsehen, als sie im Podcast "The Armchair Expert" von Dax Shepard verrieten, ihre eigenen Körper und auch die ihrer beiden Kinder nur in sehr unregelmäßigen Abständen zu waschen.

Sie wasche ihr Gesicht "zweimal am Tag", verwende aber für ihren Körper nicht jeden Tag Seife, sagte Kunis in dem Podcast. Ihr Ehemann erklärte: Mit einem Stück Seife wasche er "täglich die Achseln und den Schritt und sonst nichts, niemals". Nach dem Training spritze er sich lediglich "etwas Wasser ins Gesicht, um die ganzen Salze abzuwaschen". Auch ihre Kinder würden sie erst waschen, "wenn man den Schmutz an ihnen sieht".

Ganz so radikal ist Cameron Diaz zwar nicht, doch auch die Ex-Schauspielerin nimmt es mit dem regelmäßigen Waschen nicht so ernst, wie sie nun im BBC-Podcast "Rule Breakers" mit RuPauls "Drag Race"-Star Michelle Visage verraten hat. "Das Letzte, worüber ich täglich nachdenke, ist, wie ich aussehe", sagte die 49-Jährige und weiter: "Es ist mir egal."

Und sie mache auch buchstäblich nichts für ihr Aussehen. "Ich wasche mir so gut wie nie das Gesicht", fuhr sie fort. Zwar besäße sie "eine Milliarde Beautyprodukte", die verstaubten jedoch in den Regalen. "Ein- bis zweimal im Monat" trage sie etwas auf, darüber hinaus könne sie ihre "Energie nicht in dieses Thema investieren".

"Bin Opfer von Objektivierung und Ausbeutung"

Früher sei das anders gewesen, so der Hollywood-Star, der in den 1990er-Jahren zu den erfolgreichsten Models gehörte, die zur Schauspielerei wechselten und in dieser Branche noch größere Erfolge feiern konnten. Doch über die Filmindustrie sagt Diaz heute: Deren Verlockungen seien "eine solche Falle". "Ich bin absolut ein Opfer all der gesellschaftlichen Objektivierungen und Ausbeutungen, denen Frauen ausgesetzt sind." Sie habe sich in früheren Lebensphasen selbst in all diese Dinge hineingesteigert, gab sie zu.

"Es ist schwer, das nicht zu tun, es ist schwer, sich selbst nicht zu betrachten und sich nicht an anderen Schönheitsmerkmalen zu messen." Das nicht mehr zu tun, sei "eines der größten Dinge, die ich in den letzten acht Jahren erlebt habe".

Cameron Diaz zog sich vor acht Jahren aus dem Rampenlicht zurück. Die letzte Rolle, in der sie auf der Leinwand zu sehen war, war die der Colleen Hannigan in der Musicalverfilmung "Annie" (2014). Seitdem konzentriert sie sich auf ihre Familie und unternehmerische Aktivitäten. Seit Januar 2015 ist sie mit dem Musiker Benji Madden verheiratet. Im Dezember 2019 wurden sie Eltern einer Tochter.