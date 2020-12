Capital Bra kann offenbar mehr als nur rappen. Nach der "Capi Pizza" und dem "Capital Bra Smoke" bringt er jetzt auch noch seinen eigenen Eistee in die Regale. Bei Instagram verrät er schon vorab, welche Geschmacksrichtungen es gibt.

Was mit Pizza und Shisha Tabak gut funktionierte, soll jetzt auch mit Eistee klappen: Capital Bra ("Makarov Komplex") bringt ab Februar ein eigenes Erfrischungsgetränk in die Supermarkt-Regale. Das kündigte der Rapper in zahlreichen Instagram Storys an. Von seinem "BraTee" werden demnach die Geschmacksrichtungen Wassermelone, Zitrone, Granatapfel und Pfirsich zum Start verfügbar sein. Derzeit befindet sich Capital Bra auf Bali, wo er offenbar am Feinschliff für die Getränke arbeitet.

In einer Instagram-Story gibt der Rapper schonmal einne kleinen Vorgeschmack: "Ich wollte euch mal erzählen, was ich alles auf Bali mache. Natürlich mache ich Musik und so, aber es gibt noch eine fette Überraschung: Ich habe einen eigenen Eistee gemacht, den "BraTee". Der ist übertrieben lecker. Wir haben lange dran gesessen und gearbeitet. Und ich wollte danke sagen an alle. Kaufland, Edeka, Rewe - Wir haben schon sechs Millionen verkauft und der Eistee ist noch nicht einmal draußen! Ich liebe euch und danke an alle Fans, die das möglich gemacht haben. Der BraTee kommt Bratan, der kommt. Gibt euch! Überall ab Februar".

Bereits im Sommer hatte der Rapper eine eigene Pizza auf den Markt gebracht. Die "Capi Pizza", von der er bereits Millionen verkaufen konnte, wurde zum riesigen Erfolg und war kurz nach dem Verkaufsstart fast flächendeckend ausverkauft. Seinen Shisha-Tabak "Capital Bra Smoke" gibt es inzwischen in vielen Sorten. Einige der Geschmacksrichtungen sind nach seinen Songs benannt, darunter "Cherie, Cherie", "One Night Stand" und "Wieder Lila".