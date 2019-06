Eigentlich ist es schon lange kein Geheimnis mehr: Cara Delevingne und Ashley Benson sind ein Paar. Aber wie das bei Promis halt oft so ist - bislang zierte sich Delevingne noch, zu der Beziehung voll und ganz zu stehen. Doch damit ist nun Schluss.

Es ist offiziell: Nachdem Cara Delevingne mit einem Kuss-Video auf Instagram die Gerüchteküche um ihre Beziehung mit Ashley Benson weiter angefeuert hatte, hat sie nun zum ersten Mal über ihre Liebe zu der US-Schauspielerin gesprochen. In einer Rede im Rahmen einer Gala der Hilfsorganisation Trevor Project machte Delevingne ihrer Freundin eine rührende Liebeserklärung.

"Sie hat mir gezeigt, was wahre Liebe ist und diese zu akzeptieren - was viel schwerer ist, als ich gedacht habe. Ich liebe dich, Streusel", sagte die 26-Jährige auf der Bühne, während Benson im Publikum saß.

"Also warum nicht?"

Im Interview mit "E! News" erklärte Delevingne außerdem, warum sie sich entschlossen habe, die Beziehung nun öffentlich zu machen. "Es ist Pride, Stonewall ist 50 Jahre her. Und es geht einfach um unseren ersten Jahrestag, also warum nicht?", so das britische Model. Eigentlich sei sie kein Fan davon, solche Dinge offiziell zu machen, "aber es ist ein kleines Etwas".

Der Juni gilt als "Pride Month", in dem an den Stonewall-Aufstand von 1969 in Manhattan erinnert wird. Damals war es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen von Homo- und Transsexuellen mit der Polizei von New York gekommen.

Gerüchte um das Verhältnis der beiden Frauen gibt es bereits seit rund einem Jahr. Dass sie bisexuell sei, hat Delevingne schon vor längerem eingeräumt. Mit der Musikerin Annie Clark, die unter dem Künstlernamen St. Vincent bekannt ist, führte sie schon einmal eine längere Beziehung mit einer Frau. Benson, die vor allem aus der Serie "Pretty Little Liars" bekannt ist, äußerte sich bis dato nicht zu ihrer sexuellen Orientierung.