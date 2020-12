Cardi B hat mit Freunden und Verwandten ausgelassen Thanksgiving gefeiert. Zu ausgelassen, wenn man ihre Fans fragt. Nachdem die Rapperin auf Twitter nun massiv kritisiert wird, entschuldigt sie sich für die Versammlung. Doch irgendwann wird es ihr zu bunt.

Cardi B hat an Thanksgiving offenbar ein ausgelassenes Fest mit Freunden und Verwandten gefeiert. Dies zumindest legen die vielen Videos nahe, die bei Instagram kursieren. Viele ihrer Fans sind allerdings der Meinung, die 28-Jährige habe mit ihrer kleinen Privatparty über die Stränge geschlagen. Sie werfen ihr vor, sich bei der Versammlung nicht an die geltenden Corona-Maßnahmen gehalten zu haben.

"Zwölf Kinder und 25 Erwachsene in den Ferien. Das war geil!", hatte Cardi B am Wochenende getwittert. Ihr Ehemann, Rapper Offset, und weitere Gäste hatten zudem Dutzende Videos der kleinen Party gepostet. Zu sehen ist das Paar, wie es mit vielen Freunden tanzt. Keiner von ihnen trägt eine Maske, der Sicherheitsabstand wird nicht eingehalten.

Angesichts der Aufforderung von US-Gesundheitsämtern und Politikern, Thanksgiving-Feierlichkeiten aufgrund der Pandemie in diesem Jahr auf eine kleine Anzahl von Menschen zu beschränken, stießen die Videos der Rapperin bei ihren Fans auf Unverständnis. In unzähligen Kommentaren und Tweets wurde Cardi B und Offset "rücksichtsloses Verhalten" vorgeworfen. Die meisten Videos der Versammlung wurden mittlerweile gelöscht, aber zuvor von vielen anderen Nutzern geteilt, und kursieren daher noch im Netz.

"Aber es hat sich gelohnt"

In mehreren Tweets hat Cardi B nun auf die Kritik reagiert und sich bei ihren Fans entschuldigt. "Es tut mir leid, ich wollte niemandem etwas Böses", beteuerte die 28-Jährige. Sie habe ihre Familie zum ersten Mal seit Langem zu Besuch gehabt "und es fühlte sich so gut an und hat mich so erbaut". Sie habe jedoch im Voraus "viel Geld" ausgegeben, um alle Gäste testen zu lassen. "Aber es hat sich gelohnt, und ich habe nicht vorgehabt, irgendjemanden zu verärgern".

Sie und alle Menschen, mit denen sie arbeite, ließen sich viermal die Woche testen, fügte sie hinzu. Doch offenbar nahm die Kritik nach ihrer Erklärung nicht ab. Und so fühlte sich die Rapperin kurz darauf genötigt, einen weiteren Tweet abzusetzen. "Die Leute versuchen zuuu sehr, beleidigt zu sein. Ich frage mich, wie sie die reale Welt überleben", schrieb sie spöttisch.

Cardi B hatte bereits an ihrem Geburtstag im Oktober für Entsetzen gesorgt. Da feierte sie ebenfalls eine Party - mit Hunderten Gästen in Las Vegas. Von ausreichend Sicherheitsabstand oder Masken wieder keine Spur. Stattdessen drängte sich die Feiergemeinschaft dicht an dicht, sang zusammen und genoss scheinbar unbekümmert das Leben.