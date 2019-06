Nach einer Fettabsaugung muss Cardi B einige Shows absagen. Jetzt steht sie wieder auf der Bühne und präsentiert dem Publikum weitere Veränderungen an ihrem Körper. In der Unterlippe und am Hals trägt sie neuerdings ein Piercing.

Am Wochenende stand Cardi B im MetLife Stadium in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey auf der Bühne. Es war der erste Auftritt nach den aufgrund einer vorangegangenen Fettabsaugung gecancelten Shows. Dem aufmerksamen Zuschauer fiel dabei auf, dass sich die Rapperin außerdem neuen Körperschmuck gegönnt hat.

Ganz in Kanariengelb mit Glitzer-BH, hochtaillierter Hot Pan und passenden Cowboy-Hut machte Cardi B an der Seite von Miley Cyrus' Vater Billie Ray Cyrus und Rapper-Kollege Lil Nas die Bühne unsicher. Meist hatte sie dabei ein goldenes Mikro vor dem Gesicht. Und so mag manch einem Fan erst in ihrer aktuellen Instagram-Story aufgefallen sein, dass in ihrem Gesicht etwas neu ist. In der Unterlippe steckt jetzt ein horizontales Piercing, und auch im Hals - in der sogenannten Drosselgrube - steckt ein silbernes Kügelchen.

Kein Problem mit Eingriffen aller Art

Die 26-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass sie ihren Körper immer wieder gern durch etwaige Eingriffe verschönert. Ihr Brüste sollen bereits einen Chirurgen gesehen haben, und vor einigen Wochen entschloss sie sich zu einer Fettabsaugung, um die durch die Schwangerschaft zugelegten Pfunde möglichst schnell und einfach wieder loszuwerden. Allerdings unterschätzte sie die Risiken einer solchen OP, sodass ihr ihre Ärzte alsbald nahe legten, etwas kürzerzutreten. Cardi B verglich die Strapazen des Eingriffs mit denen der Geburt von Töchterchen Kulture: "Ich möchte den Leuten erklären, wie hart es ist, das wegzustecken. (…) Es ist einfach so ein langer, harter Prozess, ähnlich wie der, wenn du ein Baby bekommen hast. Du siehst, wie sich dein Körper verändert und sich dann wieder herstellt", so Cardi B.

Stattgefunden hatte die Liposuktion vermutlich Ende April oder Anfang Mai, denn zu dieser Zeit sagte sie beim Beale Street Music Festival in Memphis: "Ich hätte heute absagen sollen, denn zu viel Bewegung ruiniert meine Fettabsaugung."