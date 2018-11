Unterhaltung

Baby Ludwig krank: Cathy Hummels postet Hilferuf bei Instagram

Cathy Hummels und Söhnchen Ludwig weilen gerade in Dubai, als das Kind plötzlich krank wird. Dem Jungen geht es offenbar so schlecht, dass seine Mutter via Instagram um Hilfe und ein bestimmtes Medikament bittet.

Cathy Hummels macht gerade Urlaub in Dubai, postete die letzte Tage von dort ganz entspannte Strandfotos. Doch kurz vor der Abreise hat es Sohn Ludwig offenbar schlimm erwischt. Die Eltern sind in großer Sorge um den zehn Monate alten Jungen, und Cathy weiß keinen anderen Ausweg, als sich per Instagram-Story an ihre Follower zu wenden.

"HILFE: Falls jemand in Dubai ist und Zäpfchen für Babys dabei hat, bitte melden. Sehr dringend! Wir kriegen die hier nirgends ... Einfach per PM! Wir holen sie von überall ab", schreibt die 30-Jährige. Bei dem gesuchten Medikament handelt es sich um ein Mittel gegen Übelkeit und Erbrechen.

"Flug nicht zumutbar"

Eigentlich wollten Hummels bereits wieder im Flieger nach München sitzen. Doch weil Ludwig so krank wurde, war an eine Rückreise nicht zu denken und sie verlängerte ihren Aufenthalt in der Wüstenstadt gezwungenermaßen. Sie könne ihm den Flug nicht zumuten, schrieb sie.

Natürlich haben ihre Follower jede Menge gute Ratschläge, viele versuchen, zu helfen. Aber es gibt auch die, die nun der Mutter einen Vorwurf machen. Unter einem Foto mit Rosen, die sie jetzt geschenkt bekam, findet sich eine regelrechte Diskussion über Kindererziehung. Einige werfen Hummels vor, durch das viele Reisen die Gesundheit ihres Kleinkindes gefährdet zu haben.

Quelle: n-tv.de