Dass sie weiterhin als Moderatorin tätig sein möchte, "das ist ein Fakt", sagt Cathy Hummels vor wenigen Wochen. Dennoch probiert sich die 33-Jährige immer mal wieder neu aus. Und so kommt es, dass sie ab Herbst in eine Gastrolle in der RTL-Daily Soap "Unter uns" schlüpft.

Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels ist jetzt auch Schauspielerin. Die Szenen sind im Kasten, wie die 33-Jährige selbst auf Instagram verkündet. "Das wäre geschafft! Meine erste Rolle im TV ist abgedreht und es hat so viel Spaß gemacht." Ab dem 14. Oktober werde die Frau von Fußball-Nationalspieler Mats Hummels zu einer "süßen Versuchung" für den in Liebesdingen nicht gänzlich erfolgreichen Till Weigel (Constantin Lücke), erläuterte die zuständige Agentur.

Till bekomme bei der Suche nach einer Frau Unterstützung von seinem Sohn Noah, der einen Dating-Aufruf für den Vater starte. Auf diesen werde dann eine gewisse Bea Kienzle aufmerksam - der Rollenname von Cathy Hummels. Die Influencerin wird im Herbst allerdings nicht die einzige Gast-Schauspielerin in der gemütlichen "Schillerallee" sein, in der "Unter uns" spielt. Die Daily Soap wird in Köln gedreht.

Dass für die Ehefrau von Fußballprofi Mats Hummels damit ein Kindheitstraum in Erfüllung geht, verriet sie bereits zwei Posts vorher. "I am ready, are you? Und zwar für meine erste kleine TV-Rolle. Hat nur 24 Jahre gedauert. Als 9-Jährige habe ich in sämtliche Poesiealben geschrieben, dass ich mal Schauspielerin werde, weil ich lustig bin. Was für ein Argument. Freu mich auf das Abenteuer", schrieb sie.

Auch Mirja du Mont ist mit von der Partie

Obwohl sie sich nun auch in der Schauspielerei versucht, sieht die 33-Jährige ihre berufliche Zukunft weiter als Moderatorin. "Dass ich als Moderatorin weiter zu sehen sein werde, das ist ein Fakt", sagte sie kürzlich im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Shows, natürlich auch Reality-Formate, Dating-Formate - ich leg' mich da nicht so fest." Derzeit ist sie wieder in dem RTLzwei-Format "Kampf der Realitystars" zu sehen.

Doch damit nicht genug. Zwei Tage vor Hummels steigt auch Mirja du Mont mit einer Gastrolle in der Kölner Schillerallee ein. Sie hat allerdings schon Schauspielerfahrung gesammelt. 2006 war sie als Rotkäppchen in "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug" in ihrer ersten Filmrolle zu sehen. 2012 hatte sie Gastauftritte in "Anna und die Liebe".

"Freu mich so sehr!!! Ich bin seit dieser Woche bei 'Unter uns'", bringt auch du Mont in einer Instagram-Story ihre Freude über das neue Schauspiel-Engagement zum Ausdruck. Sie werde die "nicht minder attraktive Mareike Ott" spielen, die eine "gemeinsame Vergangenheit mit den Weigels" habe - und nicht "ohne Grund" komme. "Unter uns" läuft montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL und ist auch bei TVNOW abrufbar.