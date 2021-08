Zur Trennung von Ehemann Mats Hummels hat sich Cathy Hummels zwar bislang nicht geäußert, zurückgezogen hat sie sich nach all den Gerüchten aber auch nicht. Beruflich scheint es bei ihr jedenfalls gut zu laufen. Jetzt stellt sie in den sozialen Medien eine ganz neue Seite von sich vor.

Seit drei Wochen ist die angeblich gescheiterte Beziehung von Mats und Cathy Hummels Gesprächsthema Nummer eins, auch wenn sich die Noch-Eheleute mit der Bestätigung des Gerüchts Zeit lassen. Cathy Hummels tritt stattdessen die Flucht nach vorne an und präsentiert sich auf ihrem Instagram-Account so gut gelaunt und so vielseitig wie nie. Jetzt zeigt sie dort einen völlig neuen Look, mit dem sie allerdings wohl nicht in der Münchner Schickeria anzutreffen sein wird.

Auf den ersten zwei Fotos hockt Hummels mit Kaffeebecher und Kippe in der Hand auf der Stufe eines Wohnwagens. Ihre Haare hat sie zu zwei Zöpfen zusammengebunden, auf ihren Augenlidern leuchtet hellblauer Lidschatten. Die Batikjacke mit Fake-Fur-Besatz, die glänzenden schwarzen Leggins und die braunen Boots wirken nicht, als entstammten sie dem Kleiderschrank der Moderatorin. Und tatsächlich handelt es sich ihrem Text zufolge um ein Kostüm.

"Ein warmes Willkommen für Jenny, die Kioskbesitzerin vom Camping Platz. Gefällt sie euch? Meine zweite Schauspielrolle, und ich liebe es", schreibt sie zu dem Bild und enthüllt außerdem, dass sie im Oktober so zu sehen sein wird. Wo und in welchem Zusammenhang genau verrät sie allerdings nicht.

"Liebe es, in andere Rollen zu schlüpfen"

In ihrer Story gibt es dann noch einige weitere Details. Mit von der Partie ist auch Kais Setti. Der deutsch-tunesische Schauspieler ist gerade unter anderem in dem erfolgreichen Netflix-Film "Blood Red Sky" zu sehen. Hummels' Rolle Jenny, die einen Kiosk auf einem Campingplatz betreibt, ist das genaue Gegenteil von ihr selbst. Flippig, laut und auch in Sachen Klamotte vollkommen anders aufgestellt als die Münchnerin. Doch genau das findet die 33-Jährige so spannend daran. "Ich freue mich total auf die Transformation. Ich liebe das so sehr, in andere Rollen zu schlüpfen." Je ferner die Rolle ihrem wirklichen Leben sei, desto besser, findet sie.

Ihren Fans gefällt der vorübergehende Look: "Mega, ich finde, Jenny, die Kioskbesitzerin, steht dir richtig gut! Beste Rolle für dich" und "Du kannst aber auch irgendwie alles tragen", ist unter dem Post unter anderem zu lesen. Nur die Sache mit dem Rauchen stößt dabei schon mal auf Unverständnis.

Ebenfalls im Oktober wird Cathy Hummels dann übrigens auch in ihrer ersten TV-Rolle zu sehen sein. Sie hat in der RTL-Serie "Unter uns" einen Gastauftritt als Bea Kienzle, die vor allem bei Till Weigel (Constantin Lücke) für Herzrasen sorgt.