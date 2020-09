Vor wenigen Tagen verlor Chadwick Boseman den Kampf gegen den Krebs - eine Erkrankung, von der außer seiner Familie wohl nur die wenigsten wussten. Auch Disney soll die Nachricht seines Todes überrascht haben. Die Studiobosse müssen nun entscheiden, wie es mit dem Film "Black Panther 2" weitergeht.

Der tragische und plötzliche Tod von Chadwick Boseman am 28. August erschütterte die Filmwelt und seine Fans. Auch für Disney und Marvel kam die Nachricht vom Tod ihres Stars scheinbar völlig überraschend.

Wie aus Informationen hervorgeht, die "The Hollywood Reporter" vorliegen, wusste offenbar niemand der Verantwortlichen, dass Boseman seit mehr als vier Jahren gegen den Darmkrebs gekämpft und sich sein Zustand massiv verschlechtert hatte. So soll Marvel-Boss Kevin Feige erst an Bosemans Todestag per Mail von dessen Ableben erfahren haben.

Eine Boseman nahe stehende Quelle verriet dem US-Promiportal, dass der Schauspieler, der in den letzten Monaten auffallend dünn geworden war, bis etwa eine Woche vor seinem Tod davon überzeugt gewesen sein soll, dass er den Krebs besiegen und das nötige Gewicht für das "Black Panther"-Sequel zurückgewinnen würde. Der Schauspieler bereitete sich angeblich sogar schon auf den neuen Film vor.

Was wird aus "Black Panther 2"?

Die Studiobosse müssen jetzt entscheiden, wie es mit "Black Panther 2" ohne den Titelstar weitergehen soll. Die Fortsetzung war für Mai 2022 angekündigt. Regisseur Ryan Coogler steckte schon in den Vorbereitungen. "Ich habe das letzte Jahr damit verbracht, mir für ihn Worte auszudenken und zu schreiben, aber wir waren nicht dafür bestimmt, dies zu sehen", erklärte er in einem bewegenden Statement nach Bosemans Tod.

Marvel-Fans haben bereits via Social Media klargestellt, dass sie nicht wollen, dass die Rolle neu besetzt wird. Bosemans Figur sollte offenbar auch in weiteren Produktionen in Erscheinung treten. Nicht näher genannte Disney-Quellen wollen wissen, dass das Unternehmen Chadwick Boseman gebührend Tribut zollen möchte und vorerst nicht auf die Fortsetzung von "Black Panther" pochen will.