Unterhaltung

Gerüchteküche brodelt: Channing Tatum lobt Jessie Js Live-Show

Sind sie ein Paar, oder sind sie es nicht? Seit Wochen werden Channing Tatum und Jessie J an verschiedenen Orten zusammen gesehen. Eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung gibt es nicht, doch die Anzeichen häufen sich und werden deutlicher.

Seit Ende September macht das Gerücht die Runde, US-Schauspieler Channing Tatum und die britische Popsängerin Jessie J seien ein Paar. Kürzlich will sie ein Twitter-User beim gemeinsamen Golfspiel beobachtet haben. Und am Wochenende wurden die zwei beobachtet, wie sie in London die Stripshow "Magic Mike Live" besuchten, für deren Konzept der "Magic Mike"-Darsteller Tatum verantwortlich zeichnet.

Jetzt postet der 38-Jährige außerdem ein Foto vom Konzert Jessie Js am Mittwochabend in der Royal Albert Hall und schreibt dazu: "Diese Frau verschenkte ihr Herz auf der Bühne der Royal Albert Hall. Wer dort war, hat etwas Besonderes miterlebt. Beeindruckend." Tatum ist ganz eindeutig enorm begeistert von Jessie J.

Es war nicht das erste Jessie-J-Konzert, auf dem Tatum war, in den letzten Wochen wurde er mehrfach auf ihrer Tour gesichtet. Aber es ist das erste, von dem er ein Foto gepostet hat. Und auch Jessie Js Mutter war an diesem Abend anwesend. Vielleicht, um Tatum endlich kennenzulernen?

Die 30-jährige Jessie J konnte sich mit Songs wie "Who You Are", "Alive" und "Sweet Talker" auch schon in den deutschen Charts verewigen. Kennengelernt haben sie sich bereits 2015. Damals überreichte sie ihm bei den MTV Movie & TV Awards einen Preis für seine Rolle in "22 Jump Street". Zu diesem Zeitpunkt war der Hollywood-Schauspieler aber noch mit Jenna Dewan zusammen, von der er sich im April trennte. Vergleicht man Bilder von Dewan und Jessie J, ist eine gewisse Ähnlichkeit übrigens nicht von der Hand zu weisen.

Quelle: n-tv.de