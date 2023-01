Charles III. war bereits mehr als 30 Mal in Deutschland.

Bei seinem ersten Staatsbesuch als britischer Monarch will Charles III. nicht nur nach Hamburg und Berlin reisen, sondern einem Medienbericht zufolge auch nach Ostdeutschland kommen. Wohin genau, ist noch unklar.

Der britische König Charles III. kommt im Frühling nach Deutschland. Wie der "Stern" berichtet, wird Charles am 27. März zu seinem ersten Staatsbesuch nach Frankreich reisen und anschließend vom 29. bis 31. März Berlin und Hamburg besuchen. Angeblich ist auch eine dritte Station in Ostdeutschland im Gespräch. Es ist der erste Besuch des neuen Königs in Deutschland. Empfangen wird er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Der Buckingham-Palast wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. Reisepläne würden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, hieß es von einer Sprecherin. Zuletzt war Charles zusammen mit seiner Frau Camilla im November 2020 in Deutschland gewesen, damals noch als Thronfolger. Als erstes Mitglied der königlichen Familie hatte er an der zentralen Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag teilgenommen. Insgesamt war Charles seit seinem ersten Besuch 1962 mehr als 30 Mal in Deutschland - gelegentlich auch privat.

Hamburg besuchte Charles zuletzt am 6. November 1987, damals noch in Begleitung seiner ersten Ehefrau, Prinzessin Diana, die in der Hansestadt große Begeisterung hervorrief. Als er Diana während der Eröffnung der britischen Wochen in einem Kaufhaus ein Stück Schokolade reichte, werteten das britische Medien als Zeichen der Versöhnung nach vorangegangen Streitigkeiten. Ein Boulevardblatt schrieb: "Krauts, Ihr habt diese Ehe gerettet."

Besuch noch vor der Krönung

Der Besuch steht noch vor der für den 6. Mai angesetzten Krönung von Charles an. An der Seite der Queen Consort Camilla wird der 75-Jährige in der Westminster Abbey gekrönt. Neben der Edwardskrone wird bei der historischen und zugleich modernen Zeremonie auch die Imperial State Crown zum Einsatz kommen. Eingeladen sind britischen Medien zufolge auch Sohn Harry und dessen Frau Meghan.

Schon kurz darauf wird der nächste wichtige Termin für den neuen britischen Monarchen anstehen, wie nun vom Königshaus mitgeteilt wurde. Am 17. Juni 2023 findet die erste "Trooping the Colour"-Parade zu Ehren des neuen Königs statt, die zuvor 70 Jahre lang seiner Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) gegolten hatte.