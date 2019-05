Single-Männer aufgepasst: Charlize Theron ist offen für etwas Neues. Wie die Hollywood-Schauspielerin jetzt in einem Interview verrät, hätte sie gerne mal wieder einen Freund, doch gestaltet sich die Suche schwieriger, als man meinen könnte.

Sie hat einen Oscar im Schrank - ihren Traummann hat Charlize Theron aber noch nicht gefunden. Sie sei "furchtbar zugänglich" für Dates, erklärte die Schauspielerin, die nach eigenen Angaben seit Jahren Single ist.

Mit Kollege Sean Penn war sie bis 2015 liiert. (Foto: imago/ZUMA Press)

Die 43-Jährige hatte sich zunächst auf ihre zwei adoptierten Kinder konzentriert, suche jetzt aber nach ihrem Traummann, wie sie der britischen Zeitung "The Sun" sagte: "Ich beginne mich emotional zu öffnen, um vielleicht die Liebe meines Lebens zu finden." Sie möchte mit einem neuen Partner lachen und Spaß haben, so Theron.

Ob sie da lange warten muss? Im Laufe ihrer Karriere wurden Theron eine Menge Beziehungen nachgesagt. Glaubt man den Gerüchten, soll sie schon mit Brad Pitt, Ryan Reynolds und Keanu Reeves ausgegangen sein. 2015 trennte sie sich von Schauspieler Sean Penn, die beiden waren zwei Jahre ein Paar. Nach der Trennung entschloss sich Theron offenbar, weniger zu arbeiten und sich darauf zu konzentrieren, ihre sieben und drei Jahre alten Kinder Jackson und August großzuziehen.

"Ich suche einen guten Menschen"

Die Actrice ist also nur im Dreierpack zu haben: Sie habe zwei wunderschöne Töchter, so Theron. "Wie jedes andere Elternteil auch möchte ich sie beschützen und wünsche mir, sie aufblühen zu sehen." Ihre Kinder könnten werden, wer sie sein wollen. "Es ist nicht meine Entscheidung."

Mit den etwas größeren Kindern habe sie nun wieder mehr Zeit für die Liebe, erklärte sie: "Ich suche einfach einen guten Menschen." Star-Allüren will sie, eigenen Aussagen zufolge, nicht haben: Sie lebe ein sehr einfaches Leben, sagte sie laut "Sun": "Ich wohne seit 25 Jahren im selben Haus." Und was muss ihr Traummann mitbringen? Er soll sie zum Lachen bringen, so die Schauspielerin. Und: "Ein Mann kann sich einen guten Bart wachsen lassen, das gefällt mir."

Charlize Theron kommt ab 20. Juni an der Seite von Seth Rogen in der romantischen Komödie "Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich" in die deutschen Kinos.