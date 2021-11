Ihre Eltern strahlen am Ziel

Geschafft: Chelsea Clinton (M.) wird von ihren Eltern am Ziel des Marathons in Empfang genommen.

Als Politiker haben Ex-US-Präsident Bill Clinton und seine Frau, die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton, schon so manche Wegstrecke hinter sich gebracht. Doch ob sie je einen Marathon gelaufen sind? Das überließen sie nun ihrer Tochter Chelsea.

Der New-York-City-Marathon ist ein regelmäßiges Highlight in der größten Stadt der USA. Auch in diesem Jahr säumten wieder Hunderttausende Menschen die Straßen der Metropole, um die Läufer auf ihrer rund 42 Kilometer langen Strecke durch die Häuserschluchten zu unterstützen. Dabei mischte sich auch eine prominente Starterin unter das Teilnehmerfeld: Chelsea Clinton.

Ihre Eltern, der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton, empfingen die 41-Jährige am Ziel im Central Park im Stadtteil Manhattan. Dort posierte die Familie gemeinsam mit der erschöpften, aber glücklichen Läuferin für die Kameras. Chelsea Clinton lief im Namen der gemeinnützigen Organisation City Harvest, die sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln einsetzt.

Auch andere Promis nahmen in diesem Jahr an dem Marathon teil: So absolvierten unter anderem das Model Christy Turlington, Gigi-Hadid-Ex Tyler Cameron, TV-Moderator Willie Geist und der Frontmann der Band Mumfords & Sons, Marcus Mumford, die anspruchsvolle Strecke im Big Apple.

Verheiratet und drei Kinder

Chelsea Clinton ist das einzige Kind des prominenten Politikerpaares. Als ihr Vater Anfang 1993 ins Präsidentenamt einzog, war sie gerade mal zwölf Jahre alt. Obwohl sie weitgehend vor der Öffentlichkeit abgeschirmt wurde, brachte es auch Chelsea Clinton zu gewisser Prominenz.

Chelsea Clinton studierte Geschichte und absolvierte einen Master-Abschluss in Internationalen Beziehungen. Zwar unterstützte sie ihre Mutter in Wahlkämpfen, fasste beruflich jedoch in der Privatwirtschaft Fuß. Daneben verfasste sie unter anderem mehrere Kinderbücher. Seit 2010 ist sie mit dem Investmentbanker Marc Mezvinsky verheiratet, mit dem sie drei Kinder bekam.