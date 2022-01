Die tägliche Routine ist das Geheimnis: Cher im September in Los Angeles.

Wie schafft man es, auch mit 75 jung und schön zu bleiben? Sängerin Cher verrät, dass sie sich mit ihrer Mutter vergleicht. Die ist immerhin 95. Zwar sei das Altern beschissen, aber Yoga, Tanzen und Strandspaziergänge helfen sehr gut, sagt die Schauspielerin und Stil-Ikone.

Die Sängerin Cher hat sich auch mit ihren 75 Jahren ihre Jugend bewahrt. In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" hat die Stil-Ikone verraten, wie sie sich fit hält. "Meditation und Sport sind meine tägliche Routine", erzählt die US-Amerikanerin. Sie sei es "gewohnt, zeitig aufzustehen, herumzulaufen und zu singen". Dies koste Cher "viel Energie". Darüber hinaus mache sie "viele Workouts, Gewichte, Yoga, Power Plate, Tanzen, Strandspaziergänge, Wandern". Außerdem liebe sie ihre eigene Fitness-CD, mit der sie "Bauchmuskeln, Step, Dance und so etwas" trainiere.

Cher scheint bei ihrem Fitness-Programm also nicht langweilig zu werden. "Es ist interessant, dass sich im Laufe der Jahre in gewisser Weise nichts verändert hat. Dein Körper reagiert auf dieselben Dinge", erklärt sie weiter. Auch ihre Mutter Georgia Holt sei jung geblieben und könnte glatt als Chers Schwester durchgehen. "Sie ist immer noch fabelhaft", sagt Cher über ihre 95-jährige Mutter. Die Sängerin habe "gute Gene" geerbt, da sei sie sich "ganz sicher". Das Altern sei für die Stil-Ikone zwar "beschissen", aber Mama Georgia sei ihre "Inspiration".

Auch in den sozialen Medien teilt Cher großzügig Nachrichten über ihre Fitnessroutine. "Habe gerade Bauchmuskeltraining, Zumba, Yoga und Wall Sits gemacht", schrieb die Sängerin und Schauspielerin in der vergangenen Woche auf Twitter. "Morgen dann mein Step-Kurs, Yoga und anderes Bauchmuskeltraining. Whoa." Erst kürzlich, so berichtete sie weiter, habe sie ein Kompliment für ihren jugendlichen Gang erhalten. Ein Bekannter habe einen ihrer Werbeauftritte gesehen und gesagt, sie laufe immer noch "auf dieselbe Art" wie in ihrer Jugend.

Cher ist für ihre selbstbewusste Art bekannt, sich selbst sieht sie allerdings nicht so. "Ich habe eigentlich nicht so viel Selbstvertrauen", gibt sie im Interview mit der "Welt am Sonntag" zu. Dabei ist sie äußerst erfolgreich und gilt bis heute als Stil- und Mode-Ikone.

Die in Kalifornien geborene Künstlerin steht seit über 50 Jahren auf der Bühne. Ihre Karriere begann sie als Teil des Duos Sonny and Cher, bevor sie zunächst als Solo-Sängerin und später als Schauspielerin ("Mondsüchtig") große Erfolge feierte. Für "Mondsüchtig" erhielt sie 1988 den Oscar als beste Hauptdarstellerin, für ihren Welthit "Believe" gewann sie 2000 einen Grammy. Auch mit mehreren Golden Globes wurde sie bereits geehrt.