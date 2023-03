Ende vergangenen Jahres macht Cher ihre neue Beziehung öffentlich. Jetzt zeigt sich die Sängerin mit ihrem fast 40 Jahre jüngeren Liebsten ganz verknallt bei einer Fashion-Show in Los Angeles. Auch vor den Fotografen können die zwei die Finger nicht voneinander lassen.

Am gestrigen Abend fand in Los Angeles eine Modenschau des Luxuslabels Versace statt, bei der die Herbst/Winter-Kollektion für dieses Jahr präsentiert wurde, was zahlreiche Prominente anlockte. Neben Elton John, Miley Cyrus, Pamela Anderson, Lil Nas X, Rumer Willis und ihre Mutter Demi Moore waren auch Cher und ihr neuer Freund anwesend.

Edwards und Cher küssten sich nicht nur für die Fotografen. (Foto: IMAGO/MediaPunch)

Die 76-jährige Sängerin in Lederjacke, Leggins und Plateaustiefeln und der 39 Jahre jüngere Alexander "AE" Edwards, ganz in Schwarz gekleidet, wirkten sehr verliebt und ließen sich von den Fotografen vor Ort bereitwillig knutschend ablichten. Den restlichen Abend lächelten sie um die Wette.

Cher als Mutter "unglaublich"

Dieser erste öffentliche Auftritt des Paares folgte auf ein Interview des Musikmangers Edwards mit der US-Promiseite "TMZ", in dem er verriet, wie "fantastisch" Cher mit seinem dreijährigen Sohn Slash umgehe. "Im Moment konzentriere ich mich nur auf Slash", so der 37-Jährige, ehe er hinzufügte, dass seine Freundin als Mutter "unglaublich" sei.

Auf die Frage, ob er die "Erlaubnis" von Chers Sohn Chaz Bono habe, ihr einen Antrag zu machen, erwiderte er: "Chaz ist mein Mann." Man müsse aber noch abwarten, wo das Paar seine aufwendige Hochzeit feiern wird. Auf die Frage, warum er sich in Cher verliebt habe, antwortete Edwards: "Weil Cher einfach Cher ist".

"Habe immer was riskiert"

Im Herbst des vergangenen Jahres machte die Musikerin ihre neue Beziehung öffentlich, und das sorgte aufgrund des Altersunterschieds für viel Gerede. Damals veröffentlichte sie via Twitter ein Foto von Edwards und schrieb "Alexander" samt Herz-Emoji dazu.

Einige Follower äußerten daraufhin Zweifel bezüglich der Beziehung und zeigten sich misstrauisch, welche Absichten Alexander Edwards wohl verfolgen könnte. "Wie wir alle wissen, bin ich nicht von gestern und was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass es keine Garantien gibt", nahm sie den Kritikern den Wind aus den Segeln. "Jedes Mal, wenn man eine Entscheidung trifft, geht man ein Risiko ein", fuhr sie fort. "Ich habe immer etwas riskiert ... so bin ich nun mal."