Cheyenne Ochsenknecht wird zum ersten Mal Mutter. Wer der Vater ist, ist lange unbekannt, denn der möchte eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit. Anlässlich des Weihnachtsfestes gibt es jetzt aber doch das erste gemeinsame Foto in den sozialen Medien.

Vor wenigen Wochen wird bekannt, dass Cheyenne Ochsenknecht zum ersten Mal Mutter wird. Der Vater des Kindes, mit dem die 20-Jährige inzwischen in Österreich lebt, ist der Öffentlichkeit nicht weiter bekannt. Das ändert sich mit diesem Weihnachtsfest, das das Paar gemeinsam mit Familie Ochsenknecht gefeiert hat.

Nun nämlich zeigt die Ochsenknecht-Tochter ihren Freund zum ersten Mal ganz offen, denn bislang war er höchstens verdeckt auf ihren Bildern zu sehen. Mit zwei Fotos bei Instagram wünschte die werdende Mutter ihren Followern frohe Weihnachten. Neben einem Bild, auf dem sie alleine vor dem geschmückten Baum steht, lädt sie dann auch eins hoch, auf dem ihr Freund samt Hund auf dem Arm zu sehen ist. Das Paar sieht sich dabei verliebt in die Augen. Cheyenne Ochsenknecht trägt ein dunkelrotes Minikleid aus glänzendem Satin mit langen Ärmeln, unter dem sich ihr Babybauch bereits deutlich abzeichnet.

Im Kreise der lieben Familie

Gefeiert wurde im Kreise der engsten Familie daheim bei Mutter Natascha Ochsenknecht, und so waren auch die Brüder Wilson Gonzalez und Jimi Blue dabei. Letzterer brachte dann noch seine Freundin Yeliz Koc mit. Auch die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin und Ex-Freundin von Johannes Haller gewährte einen Einblick in die weihnachtliche Feierei und postete ein Foto sowie ein Tanzvideo aus Ochsenknechts Wohnzimmer, bei denen sie mit dem Rest der anwesenden Familie zu sehen ist.

Cheyenne Ochsenknecht ist seit etwa eineinhalb Jahren mit ihrem Freund zusammen, die beiden leben in Graz. Mitte vergangenen Monats hatte die 20-Jährige ihre Schwangerschaft verkündet. "Ich bin bereits im sechsten Monat, es ist ein absolutes Wunschkind", bestätigte sie seinerzeit der "Bild am Sonntag". Ihre Eltern, das ist neben Mutter Natascha noch Schauspieler Uwe Ochsenknecht, "freuten sich sehr und hatten Tränen in den Augen", als sie es erfahren haben, hieß es dort weiter.