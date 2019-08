Ein Baby mit der Ex

Mit 30 Jahren erwartet Soulsänger Chris Brown sein zweites Kind. Die Glückliche, die sich über den Nachwuchs mit ihm freuen darf, ist seine Exfreundin. Rihanna? Nein, keine Sorge, nicht sie. Die werdende Mutter heißt Ammika Harris.

Chris Brown wird zum zweiten Mal Vater. So erwartet die Ex-Freundin des Musikers, Ammika Harris, ein gemeinsames Kind. Das berichtet das Promiportal "TMZ". Dem Bericht zufolge soll es sich um einen Jungen handeln.

Tatsächlich galten der 30-jährige Soulsänger und die 26-Jährige bereits seit einiger Zeit als getrennt. Sie sollen jedoch weiterhin Kontakt gehabt haben.

Geburt im Herbst

Harris sei sehr glücklich darüber, in welchem Umfang Brown sie "finanziell, medizinisch und emotional" unterstütze, heißt es. Das Baby soll im Herbst das Licht der Welt erblicken.

Für Brown ist es bereits das zweite Kind. Im Mai 2014 kam seine Tochter auf die Welt, die er zusammen mit dem ehemaligen Model Nia Amey-Guzman hat.

Für große Schlagzeilen sorgte seine vorherige Beziehung mit Sängerin Rihanna, die von 2007 bis 2009 anhielt. Wegen häuslicher Gewalt wurde Brown zu eine Bewährungsstrafe von fünf Jahren verurteilt.

Erfolg trotz Handgreiflichkeit

Bilder von Rihanna mit Platzwunden und blauen Flecken im Gesicht, die unmittelbar nach dem Vorfall entstanden, gingen damals um die Welt. Sie verzieh Brown den Übergriff später. Auf ihrem Album "Unapologetic" übte sie 2012 stattdessen indirekt Kritik an den Beobachtern, die sich über den Gewaltausbruch ihres Ex echauffierten: Zusammen mit Brown sang sie das Duett "Nobody's Business" ("Es geht niemanden etwas an").

Vor allem in seiner Heimat USA tat die Handgreiflichkeit auch Browns Erfolg keinen allzu großen Abbruch. So landete erst vor wenigen Wochen sein jüngstes Album "Indigo" auf Platz 1 der Billboard-Charts. Bereits 2012 wurde Brown mit einem Grammy für sein Album "F.A.M.E." ausgezeichnet.