Name bekannt gegeben

Name bekannt gegeben Chris Pratt zeigt erstes Baby-Foto

Arnold Schwarzenegger ist gerade zum ersten Mal Opa geworden. Bislang rankten sich um das Geschlecht des Babys seiner Tochter Katherine und ihres Ehemannes Chris Pratt nur Gerüchte. Nun aber gibt Pratt selbst mit einem ersten Foto auch den Namen seines Kindes preis.

Gestern erst wird bekannt, dass Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger zum ersten Mal gemeinsam Eltern geworden sind. Bestätigt hatte das Schwarzeneggers Bruder Patrick dem US-Promiportal "Entertainment Tonight". Zwar verriet er zwischen den Zeilen bereits das Geschlecht des Babys, doch gibt es seitens des frisch gebackenen Vaters nun auch die offizielle Bestätigung: Es ist ein Mädchen.

Auf seinem Instagram-Account hat der Schauspieler ein erstes gemeinsames Foto der Familie hochgeladen. Darauf zu sehen, ist die winzige Hand des Neugeborenen, sowie die Hände seiner Eltern, die sie umschließen. Dazu schreibt der 41-Jährige: "Wir sind mehr als begeistert, die Geburt unserer Tochter, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt, mitteilen zu können. Wir könnten nicht glücklicher sein. Beide, Mutter und Kind, sind wohlauf. Wir sind gesegnet." Pratt schließt den Eintrag mit mehreren Zitaten aus der Bibel.

Schwiegermutter gratuliert

Unter den Gratulanten in der Kommentarspalte ist auch Katherine Schwarzeneggers Mutter, Maria Shriver. Sie schreibt: "Ich freue mich so für euch. Ich freue mich, dass du nun die Erfahrung machen kannst, Vater eines Mädchens zu sein." Und auch Schauspielkollegin Gwyneth Paltrow kommentiert: "Wir freuen uns so für euch beide."

Die 30-jährige Katherine Schwarzenegger und Pratt sind seit 2018 ein Paar und gaben im Januar 2019 direkt ihre Verlobung bekannt. Im Juni desselben Jahres folgte die Hochzeit. Neben den Eltern der Braut war auch Chris Pratts sechsjähriger Sohn Jack aus der Ehe mit Schauspielkollegin Anna Faris bei der Trauung zu Gast. Mit Faris war Pratt von 2009 bis 2018 verheiratet. Das Paar wurde im Oktober 2018 geschieden, als er bereits mit Schwarzenegger in einer Beziehung war.

Pratts toller Umgang mit seinem Sohn förderte offenbar Schwarzeneggers Wunsch, möglichst schnell eine Familie mit ihm zu gründen. Kurz nach der Hochzeit schrieb sie bei Instagram: "Alles Gute zum Vatertag. Dich als so liebevollen Vater zu sehen, war einer der vielen Gründe, warum ich mich in dich verliebt habe und es täglich wieder tue. Ich liebe dich." Dazu lud sie ein Foto hoch, das Pratt mit Jack beim Holzhacken zeigte.