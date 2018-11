Unterhaltung

Hollywoods Diät-Profi: Christian Bale wieder schlank unterwegs

Gesund ist das sicher nicht, aber beeindruckend. Nachdem Christian Bale für seine letzte Rolle 20 Kilogramm zugenommen hat, zeigt sich der Schauspieler bei einer Premiere in Los Angeles jetzt wieder so schlank wie zuvor. Wie macht der Mann das bloß?

Der Film "Vice" über das Leben von US-Vizepräsident Dick Cheney ist noch nicht mal in unseren Kinos angelaufen, da hat Christian Bale die für die Rolle angefutterten Kilos auch schon wieder runter.

Gut, Übung im Zu- und Abnehmen hat der 44-Jährige inzwischen genug. Für "American Psycho" legte er ordentlich an Muskeln zu, für seine Rolle als "Der Maschinist" nahm er dagegen ganze 30 Kilogramm ab. Die schaffte er sich dann vor allem als Muskelmasse für "Batman" wieder drauf. In "Rescue Dawn" spielte Bale einen abgemagerten Kriegsgefangenen, in "The Fighter" einen drahtigen Ex-Boxer, beides nach ordentlich Gewichtsverlust. Bei "American Hustle" trug er als Trickbetrüger Irving Rosenfeld dagegen eine ganz ordentliche Fast-Food-Plauze vor sich her.

20 Kilogramm weniger

Für die Rolle des Dick Cheney nun nahm Bale erneut 20 Kilogramm zu, um möglichst authentisch den Mann zu verkörpern, der während George W. Bushs Amtszeit von 2001 bis 2009 im Hintergrund angeblich die Strippen zog. Seine Ernährung soll vor Drehbeginn aus jeder Menge Kuchen, gesalzenen Steaks mit Bratensoße und Whisky bestanden haben, hieß es. Jetzt, nur wenige Monate nach Drehschluss, ist von dem Übergewicht auch schon wieder nichts mehr zu sehen.

Bei der Premiere der Netflix-Produktion "Mogli: Legende des Dschungels" in Los Angeles ging Bale gemeinsam mit seiner vier Jahre älteren Ehefrau Sibi Blazic über den roten Teppich und sah nicht anders aus als vor den Dreharbeiten zu "Vice". Sollte es mit der Schauspielerei einmal nicht mehr so gut laufen, kann Bale wohl immer noch einen Diätratgeber schreiben. Wer sich allerdings so reinhängt, wird in Hollywood vermutlich immer einen Job finden.

"Vice" startet in Deutschland übrigens am 25. Dezember in den Kinos.

Quelle: n-tv.de