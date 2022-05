Christian Lindner sagt Hochzeit in der Toskana ab

Aus Sicherheitsgründen Christian Lindner sagt Hochzeit in der Toskana ab

Es hätte alles so schön sein können: Finanzminister Christian Lindner und Journalistin Franca Lehfeldt wollten sich in einem romantischen Ambiente in der Toskana das Ja-Wort geben. Nun muss das Paar mit Deutschland Vorlieb nehmen.

Es soll der schönste Tag ihres Lebens werden. Nun liegen die Hochzeitspläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner und Politik-Journalistin Franca Lehfeldt jedoch brach. Wie die "Bunte" verrät, wollte das Traumpaar der deutschen Politik seinen Gästen im Juli auf einem romantischen Landgut in Italien einen unvergesslichen Abend bescheren. In einer kleinen Kapelle, 20 Kilometer nordöstlich von Lucca, sollten die beiden vor den Traualtar treten.

Die italienische Landschaft in der Toskana ist für Hochzeiten beliebt. Sie zeichnet sich besonders durch die vielen Olivenbäume, Pinien und Weinreben aus, die Stadt Lucca bietet mit ihren großen Plätzen, traditionellen Kirchen und mittelalterlichen Türmen ein ganz besonderes Ambiente.

Hier noch in Dirndl und Lederhosen, bald im Hochzeits-Outfit. (Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress)

Doch nun kann die Hochzeit nicht wie geplant stattfinden - zumindest nicht in Italien. Stattdessen wird nun auf Sylt gefeiert. Als Erklärung dafür nennt die "Bunte" Sicherheitsgründe. Christian Lindner brauche als Mitglied der Bundesregierung einen besonderen Personenschutz, und den könne das Bundeskriminalamt in der Toskana offenbar für ihn und seine Gäste nicht garantieren.

Romantischer Antrag beim Griechen

Seit 2018 sind Lindner und Lehfeldt bereits ein Paar. Mitte September haben sie sich laut RTL im Kreis von Freunden und Familie verlobt, und zwar bei Lehfeldts 32. Geburtstag. Im Berliner Szene-Griechen "Cassambalis" soll es um Mitternacht zu einem innigen Kuss gekommen sein, und nach einer persönlichen Rede habe Lindner dann die Frage der Fragen gestellt. Franca Lehfeldts Eltern, ihre beste Freundin sowie Heiner Bremer durften an dem besonderen Moment teilhaben.

Christian Lindner war bereits mit Dagmar Rosenfeld, der heutigen Chefredakteurin der Tageszeitung "Die Welt", verheiratet. 2020 ließ er sich von ihr scheiden. Für Franca Lehfeldt wird es die erste Ehe sein.