"Ich lebe" heißt Christina Stürmers größter Hit. Den kann bald sicher auch das Kind in ihrem Bauch mitsingen. Die Österreicherin wird zum zweiten Mal Mutter. Das verkündet sie auf ihre ganz eigene Art.

"Es gibt Neuigkeiten. Ab sofort heißt es bei uns PLUS EINS. Nachwuchs ist auf dem Weg und wir sind total aus dem Häuschen" - so verkündete Christina Stürmer im Februar 2016 in den sozialen Netzwerken ihre erste Schwangerschaft. Dazu postete sie ein Foto des Mutter-Kind-Passes, der ihr aufgrund der freudigen Erwartung überreicht worden war.

Inzwischen schreiben wir den Oktober 2020. Doch die Bilder gleichen sich. So veröffentlichte Stürmer auf ihrer Instagram-Seite nun abermals ein Foto des österreichischen Dokuments für Schwangere. Wohl wissend, dass jedem klar sein dürfte, was damit gemeint ist, schrieb sie diesmal jedoch schon gar nichts mehr dazu. Lediglich zwei Emojis fügte sie ihrer Nachricht an - ein rotes Herz und einen feiernden Smiley.

Mit anderen Worten: Die 38-Jährige ist abermals schwanger und freut sich auf ihr zweites Kind. Vater dürfte erneut Oliver Varga sein, der Gitarrist ihrer Band, mit dem Stürmer seit 2006 liiert ist.

Geschlecht noch unbekannt

"Sie ist daaaaa. Wir sind total verliebt!" - mit diesen Worten freute sich die Sängerin im August 2016 nach der Geburt ihres ersten Kindes. Die mittlerweile vierjährige Tochter hört auf den Namen Marina. Das Geschlecht des Geschwisterchens, das nun unterwegs ist, ist dagegen noch ebenso wenig bekannt wie die Art und Weise, mit der Stürmer seine Ankunft in naher Zukunft verkünden wird.

Christina Stürmer wurde durch ihre Teilnahme an der österreichischen Castingshow "Starmania", in der sie den zweiten Platz belegte, bekannt. Ihren Durchbruch auch außerhalb ihres Heimatlandes feierte sie 2006 mit dem Song "Ich lebe", der auch in Deutschland ein Top-Ten-Hit wurde. Seither platzierte Stürmer sechs Alben in den deutschen Charts. In Österreich stürmen ihre Alben regelmäßig an die Spitze der Hitparade.