Erst im Mai des vergangenen Jahres trennt sich "Unter uns"-Schauspielerin Claudelle Deckert von ihrem damaligen Mann. Jetzt, also ziemlich genau ein Jahr später, ist die 47-Jährige wieder verlobt. Ihr neuer Freund Peter Olsson hat um ihre Hand angehalten und sie damit zum Weinen gebracht.

Erfreuliche Nachrichten von Claudelle Deckert: Der "Unter uns"-Star ist wieder verlobt. Das gab die Schauspielerin nun im RTL-"Exclusiv"-Interview bekannt. Demnach hat ihr Freund, Peter Olsson, am 21. Mai auf Mallorca um die Hand der Schauspielerin angehalten. "Ich musste weinen", erzählt die Blondine von dem besonderen Moment.

Dass der 59-jährige Olsson der Richtige ist, scheint Deckert schon länger gewusst zu haben. "Ich brauche ihn nicht, ich will ihn", stellt sie unmissverständlich klar. Er sei wie "bestellt" in ihr Leben gekommen, nachdem Deckert einen Brief über ihren Traummann ans Universum geschrieben hatte.

Im Juli 2020 gingen die beiden mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit. Lockeren Kontakt hatten sie jedoch schon seit 2013. Als Olsson im April 2020 an Corona erkrankte und ins Krankenhaus kam, wurde der Kontakt intensiver. Deckert trennte sich im Mai dann von ihrem Ehemann, mit dem sie sieben Jahre lang zusammen war.

Claudelle Deckert spielt seit gut 20 Jahren die Anwältin Eva Wagner in der RTL-Serie "Unter uns". Außerdem war sie auch schon in anderen Formaten zu sehen wie der ARD-Telenovela "Rote Rosen" oder als Teilnehmerin bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Jahr 2013. Damals zog sie sich zudem für den "Playboy" aus, was sie Anfang dieses Jahres gemeinsam mit ihrer Tochter noch einmal wiederholte.