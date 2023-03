Claudia Oberts Kinderwunsch rückt in weite Ferne

37 Jahre trennen Claudia Obert von ihrem Freund Max. Ungeachtet des Altersunterschieds denken die beiden über Kinder nach. Damit das auch klappt, lässt der 24-Jährige sich in einer Spezialklinik untersuchen - mit ernüchterndem Resultat.

Claudia Obert schwebt mit ihrem 37 Jahre jüngeren Freund Max auf Wolke sieben. Damit das Liebesglück komplett ist, wünscht sich die Unternehmerin aber noch gemeinsamen Nachwuchs. "Ich würde alles tun, um von diesem schönen jungen Mann ein Kind zu kriegen", sagte die 61-Jährige der "Bild"-Zeitung. Dafür hat sich das Paar sogar in einer Hamburger Spezialklinik beraten lassen. Doch die Ernüchterung folgte auf dem Fuße. "Die Konzentration der Spermien war nicht gut", berichtete Obert.

Sie zeigt sich enttäuscht vom Ergebnis der Spermaanalyse ihre 24-jährigen Freundes. "Den großen Schuss kann man mit ihm wohl nicht machen." Max selbst sei jedoch der Meinung, nur einen schlechten Tag gehabt und nicht gut gegessen zu haben. "Wohl zu wenig Eiweiß", kommentierte Obert.

Doch auch Obert selbst gibt Versäumnisse in der Kinderplanung zu. Sie habe in jüngeren Jahren keine Eizellen von ihr einfrieren lassen. Ein solcher Eingriff erfolgt in der Regel vor dem 35. Lebensjahr, weil die Fruchtbarkeit danach deutlich abnimmt. Die Hoffnung aufgegeben haben der gelernte Webdesigner und die Unternehmerin trotzdem nicht. Sie wollen sich nun "über andere Wege beraten lassen".

Ein Trostpflaster für Obert: Sie ist kürzlich Patentante geworden. Das 18 Monate alte Kind "ist die Tochter einer Freundin aus Düsseldorf, wir kennen uns aus Ibiza. Die Kleine ist mein größtes Glück." Auch in ihrer Instagram-Story postete die Teilnehmerin in diversen Reality-TV-Formaten ein Video, das sie mit dem Kind bei einem Restaurantbesuch zeigt.