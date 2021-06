Erst im Mai verabschiedet sich mit Petra Gerster eine ZDF-Ikone in den Ruhestand. Nun kündigt sich beim TV-Sender das Ende einer weiteren Ära an: Auch "heute journal"-Moderator Claus Kleber soll vor dem Abschied stehen.

Eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft steht vor dem Abschied: ZDF-Moderator Claus Kleber bereitet sich auf die Rente vor. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf einen Sprecher des Mainzer Fernsehsenders. Demnach wird Kleber noch bis Ende dieses Jahres für das Nachrichtenmagazin "heute journal" vor der Kamera stehen. Dann soll endgültig Schluss sein - ein Senderwechsel sei nicht geplant. Der 65-Jährige selbst äußerte sich bislang noch nicht zu dem Bericht.

Allzu überraschend ist der bevorstehende Ruhestand nicht: Mit seinem 65. Geburtstag am 2. September hatte Kleber als Beschäftigter einer Rundfunkanstalt die dort geltende Altersgrenze erreicht. Auf Bitten der ZDF-Chefetage verlängerte er damals ausnahmsweise seinen Vertrag. Auch diesmal soll die Führung des TV-Senders eine abermalige Ausnahme im Sinn gehabt haben. Doch dem "Bild"-Bericht zufolge soll Kleber die Offerte diesmal abgelehnt haben. Damit ist Kleber nach Petra Gerster der zweite Star, der die "heute"-Redaktion in diesem Jahr verlässt. Die 65-Jährige hatte sich bereits Ende Mai nach 22 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

Mit Klebers absehbarem Ausstieg endet eine weitere Ära beim "heute journal": Kleber ist seit Februar 2003 für das Abend-Nachrichtenformat im Einsatz. Stets als Moderator, bis 2009 gar als Leiter. Zuvor hatte der promovierte Jurist zahlreiche Engagements in verschiedenen ARD-Anstalten, darunter als Leiter des Studios in Washington. Beim ZDF wurde er schließlich einem noch breiteren Publikum bekannt. Dort wurde er nicht nur aufgrund seiner scharfsinnigen Einordnungen zu mitunter brisanten Themen populär. Auch die Zusammenarbeit mit Co-Moderatorin Gundula Gause brachte ihm viele Sympathiepunkte ein, nicht zuletzt aufgrund der Parodie durch die Comedy-Sendung "Switch reloaded".

Der Abgang von Kleber dürfte unterdessen die Personalkosten am Mainzer Lerchenberg etwas entlasten. Seit 2007 arbeitet er als freier Mitarbeiter beim ZDF, was ihm ein höheres Einkommen ermöglicht: Einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" von 2009 zufolge soll Kleber allein damals ein Jahresgehalt von 480.000 Euro gehabt haben. Auch heute gilt er immer noch als einer der bestbezahlten deutschen Nachrichtenmoderatoren.

Kleber ist seit 39 Jahren mit seiner Frau verheiratet, mit der er zwei erwachsene Töchter hat. Das Ehepaar lebt gemeinsam in Wiesbaden. Für seine journalistischen Beiträge hat Kleber zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Adolf-Grimme-Preis und den Deutschen Fernsehpreis.