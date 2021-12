Der beliebte Comedian Mirco Nontschew stirbt im Alter von nur 52 Jahren. Nontschew trat erst kürzlich in "Bully" Herbigs Format "Lol - Last one laughing" auf. Den meisten Fernseh-Zuschauern wird er jedoch durch seine Rollen in "RTL Samstag Nacht" in Erinnerung bleiben.

Trauer um Mirco Nontschew. Der beliebte Comedian verstarb nach Bild-Informationen im Alter von 52 Jahren. Laut B.Z. sagte eine Polizeisprecherin: "In dem Mehrfamilienhaus wurde gestern Nachmittag ein 52-Jähriger tot aufgefunden. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet." Die Todesursache sei demnach noch unklar.

Sein Manager und enger Freund Bertram Riedel sagte zu "Bild": "Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit." Mit Mirco Nontschew verliert die deutsche Comedy-Szene einen ihrer größten und beliebtesten Stars. Unvergessen bleiben seine Auftritte in der Kult-Sendung "RTL Samstag Nacht" in den 90er-Jahren.

Zuletzt brachte Mirco Nontschew seine Fans in Michael "Bully" Herbigs Erfolgs-Format "LOL - Last One Laughing" zum Lachen. Erst vor kurzem hatte Nontschew die neue Staffel abgedreht, die im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werden soll.