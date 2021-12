Autorennfahrerin und Reality-TV-Star Cora Schumacher hat sich infiziert und muss deswegen ins Krankenhaus. Allerdings ist in ihrem Fall nicht das Coronavirus schuld, vielmehr hat sie sich eine Magen-Darm-Grippe eingefangen. Die 44-Jährige schickt ein Update aus dem Klinikbett.

Die meisten Meldungen über einen mit einem Virus infizierten Promi beziehen sich aktuell wohl auf Corona. Nun hat es auch Cora Schumacher erwischt, allerdings hat sie sich einen Magen-Darm-Virus eingefangen und muss deshalb an den Tropf, wie sie bei Instagram bekannt gibt.

"Es wäre doch langweilig, wenn in meinem Leben nichts passieren würde", erklärt die 44-Jährige in ihrer Story mit rauer Stimme. Dann schwenkt die Handykamera auf den Venenzugang an ihrer Hand. Die Autorennfahrerin hängt am Tropf. "Ich habe mir da irgendwie einen Magen-Darm-Virus eingefangen. Ich habe Krämpfe, ihr könnt's euch nicht vorstellen", so Schumacher weiter.

Und so schnell wird Cora das Krankenhaus wohl erst einmal nicht von außen sehen, wie sie verrät: "Das war echt heute gar nicht toll, jetzt wollen sie mich noch dabehalten, ein paar Sachen abchecken." Dass das dringend nötig ist, macht ihr unübersehbar schwacher Zustand klar. Offenbar hat auch ihr Arzt Sorge, dass sie draußen umkippen könnte, wie er im Hintergrund offenbart.

Cora Schumacher war 14 Jahre lang mit Rennfahrer Ralf Schumacher verheiratet, bis sich das Paar 2015 trennte. Anschließend flogen bei den beiden die Fetzen. Sie stritten sich um Geld, Grundstück und Sorgerecht. Inzwischen aber hat sich die Lage beruhigt und zwischen den Ex-Partnern hat sich eine gute Freundschaft entwickelt.