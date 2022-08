In ihrem Liebesleben geht es häufiger mal drunter und drüber. Da kann es sicher nicht schaden, wenn sich Cora Schumacher mal eine Auszeit ganz allein für sich am Pool gönnt. Mit dem Foto, das sie hiervon postet, dürfte sie aber auch so manchen Ex schon wieder wuschig machen.

Nein. So wirklich blickt im Liebesleben von Cora Schumacher niemand mehr durch. Feststeht, dass sie von 2001 bis 2015 mit Ralf Schumacher verheiratet war und mit ihm Sohn David hat. Dann hört es mit den Gewissheiten aber schon so ziemlich auf.

Immer wieder kommen Gerüchte auf, es könnte zu einem Liebes-Comeback des Ex-Ehepaares kommen. Genauso datete Cora Schumacher zwischendrin aber auch mal einen Hell's-Angels-Rocker. Mit ihrem "Promi Big Brother"-Kollegen Eric Sindermann turtelte sie ebenso wie sie vor Kurzem mit Marc Terenzi im "Club der guten Laune" auf Flirtkurs ging. Mal ganz zu schweigen davon, dass sie sich 2020 sogar in ihrer eigenen Kuppelshow "Coras House of Love" auf die Suche nach der Liebe machte.

Im Mai kursierte nun die Meldung, die mittlerweile 45-Jährige habe mit dem US-Raumfahrt-Spezialisten Simon Jenner das nächste Herzblatt für ihre Sammlung gefunden. "Ich bin happy, muss mein Glück aber nicht nach außen hin vermarkten", bestätigte Cora Schumacher gegenüber der "Bild"-Zeitung die Beziehung. Um sich regelmäßig zu sehen, pendelten die beiden zwischen Deutschland und den USA, hieß es.

"Wow, bist du heiß"

Ob gerade eine Pendel-Pause ansteht oder die Liaison womöglich auch schon wieder vorbei ist, wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist, dass sich Cora Schumacher eine ganz persönliche Auszeit am Pool gegönnt hat. Das berichtet sie schließlich selbst auf ihrer Instagram-Seite.

"Manchmal musst du alleine sein. Nicht, um einsam zu sein, aber um deine freie Zeit damit zu genießen, du selbst zu sein", schreibt die ehemalige Formel-1-Fahrer-Gattin zu ihrem Post. Und um auch wirklich ganz sie selbst zu sein, ist Cora Schumacher oben ohne, wie auf dem zugehörigen Schnappschuss unschwer zu erahnen ist.

Sollte Simon Jenner die Aufnahme sehen, dürfte ihm sicher warm ums Herz werden. Doch auch mancher Ex von Cora Schumacher könnte wuschig werden, so wie viele ihrer Fans. "Wunderschön dein Foto", "Göttin", "Wow, bist du heiß", "Hui“" oder "Nicht schlecht, Cora", lauten nur einige der zahlreichen Kommentare zu dem Post.

"Was steht bei euch an?", will Cora Schumacher von ihren Fans noch wissen. Na, zunächst mal nichts - außer diesen Instagram-Schnappschuss zu bewundern.