Schauspieler Jonathan Majors mit seiner Anwältin Priya Chaudhry bei einer Anhörung in New York.

Ende März wird der US-Schauspieler Jonathan Majors wegen des Vorwurfs häuslicher Gewalt festgenommen. Er soll eine 30-Jährige angegriffen haben. Seine Anwältin weist die Vorwürfe zurück, vielmehr soll der Angriff von der Frau ausgegangen sein. Bei einer Anhörung wird nun ein Gerichtstermin angesetzt.

US-Schauspieler Jonathan Majors ("Creed III - Rocky's Legacy") muss wegen Vorwürfen der Körperverletzung vor Gericht. Eine Richterin in New York setzte heute den 3. August für das Verfahren gegen den 33-Jährigen fest, wie US-Medien berichteten. Majors sei in Begleitung seiner Freundin, Schauspielerin Meagan Good (41, "Shazam!"), zu der Anhörung erschienen, berichtete das Branchenmedium"Variety".

Majors wurde am 25. März in Manhattan wegen des Vorwurfs häuslicher Gewalt festgenommen und später wegen mehrerer Fälle von Körperverletzung und schwerer Belästigung angeklagt. Im Zentrum der Anklage steht ein Streit mit einer Frau, bei dem Majors vorübergehend von der Polizei in Gewahrsam genommen worden war. Eine 30 Jahre alte Frau hatte bei der Polizei zu Protokoll gegeben, Majors habe sie tätlich angegriffen. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen an Kopf und Hals in ein Krankenhaus gebracht.

Majors' Anwältin wies die Vorwürfe zurück. Vielmehr habe die Frau den Schauspieler angegriffen, sagte Priya Chaudhry in einer Mitteilung. Dafür habe sie den Staatsanwälten entsprechende Videobeweise vorgelegt. Chaudhry hat bei der Staatsanwaltschaft die sofortige Aufhebung der Anklage gegen ihren Mandanten beantragt. Sie fügte hinzu: Majors habe sich um die psychische Gesundheit der Frau gesorgt und die Notrufnummer 911 angerufen. In den Gerichtsakten wurde die Frau nicht namentlich genannt.

Majors gilt als aufstrebender Star in Hollywood. Er ist einer der Hauptdarsteller in dem Boxerdrama "Creed III", das Anfang März in die Kinos gekommen ist. Kürzlich spielte er auch den Superschurken Kang in dem Marvel-Film "Ant-Man And The Wasp: Quantumania". Doch nach seiner Verhaftung stellte die US-Armee Fernsehwerbespots mit Majors ein und erklärte, sie sei "zutiefst besorgt" über die Vorwürfe. Letzten Monat hat Disney den kommenden Marvel-Film "Avengers: Kang Dynasty" in der Hauptrolle von Mai 2025 auf Mai 2026 verschoben.