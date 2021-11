Dieser Dreh schlägt auf die Lunge: Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch schlüpft für eine neue Rolle in die Cowboystiefel eines Rancher, der ständig raucht. Seine Hingabe zu dieser Rolle hat ihm nun aber gleich mehrere Nikotinvergiftungen eingebracht.

Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch, bekannt unter anderem aus der Serie "Sherlock", hat sich nach eigenen Angaben bei Dreharbeiten für einen Film gleich drei Mal eine Nikotinvergiftung zugezogen. Das sagte der 45-Jährige in einem Interview der Zeitschrift "Esquire UK", das heute erschien. In dem Western "The Power of the Dog" von Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Jane Campion, die mit der Serie "Top of the Lake" große Erfolge feierte, spielt Cumberbatch einen kettenrauchenden Rancher. "Eine filterlose Selbstgedrehte nach der anderen" habe er sich reingezogen, berichtete der Schauspieler und fügte hinzu: "Wenn man eine Menge rauchen muss, ist das wirklich furchtbar."

Er habe aber "eine Schicht Gestank" auf seinem Körper gewollt, um die Rolle besser zu verkörpern. Für den Film habe er auch exzessiv Banjo-Spielen geübt, um ein "Weltklasse-Spieler" zu werden, wie Cumberbatch erzählte. "Ich glaube, meine Hauptmotivation ist, dass ich es wirklich, wirklich genieße", so der Brite.

Der Film "The Power of the Dog" feierte in Venedig seine Premiere und basiert auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1967. Die Handlung dreht sich um zwei Brüder, dich sich vierzig Jahre lang ein Zimmer geteilt haben. Als der Bruder George (Jesse Plemons) eine Witwe heiraten möchte, kommt es zu einem Zwist mit seinem rationalen Bruder Phil (Benedict Cumberbatch), der jegliche Schwäche, wie auch die Liebe zu einer Frau, verabscheut. Der Film soll Anfang Dezember auf Netflix erscheinen.