Die Band "Deutsch Amerikanische Freundschaft" wird in den 1980er Jahren mit ihrer Musikmischung aus Elektro und Punk zum Wegbereiter der Neuen Deutschen Welle. Frontmann Gabriel "Gabi" Delgado-López ist nun im Alter von 61 Jahren gestorben.

Der Sänger Gabriel "Gabi" Delgado-López ist im Alter von 61 Jahren "völlig überraschend" gestorben. Das teilte das Management seiner Band DAF (Deutsch Amerikanische Freundschaft) mit. Robert Görl, Mitbegründer der Band, schrieb auf Facebook: "Habe heute erfahren, mein langjähriger Freund und Bandkollege Gabi Delgato ist letzte Nacht verstorben."

Delgado-López und Görl gründeten 1978 gemeinsam die deutsche Elektro-Punk-Gruppe DAF. Die Band zählt zu den Vorreitern der Neuen Deutschen Welle und des Techno. Das Album "Alles ist Gut" wurde mit dem Deutschen Schallplattenpreis ausgezeichnet.

Bis zuletzt arbeitete Delgado-López als Komponist in der House- und Technoszene. Er wirkte auf vielen Alben anderer Künstler mit. Songs wie "Tanz den Mussolini", "Verschwende deine Jugend" oder "Alle gegen alle" machten DAF auch außerhalb Deutschlands bekannt.

Schauspieler Wotan Wilke Möhring teilte seine Trauer um "Gabi" auf Instagram. Unter drei gemeinsamen Fotos schrieb er: "Adios mi querido amigo!! My dear friend I will always miss and never forget you."