Mit ihren 27 Jahren ist Dagi Bee eine der erfolgreichsten Youtuberinnen Deutschlands. Auch privat läuft es für die frisch gebackene Mutter eines Sohnes bestens. Doch nun muss sie einen schweren Verlust verkraften. Ihr bester Freund ist mit nur 24 Jahren verstorben.

Im Dezember des vergangenen Jahres wird Dagi Bee zum ersten Mal Mutter. Doch war durchaus nicht alles nur eitel Sonnenschein, wie sie in den sozialen Medien verriet. Schon in dieser Zeit war die 27-Jährige in großer Sorge um ihren besten Freund und Weggefährten Paco, dem es gesundheitlich sehr schlecht ging.

Der 24-Jährige war davor oft an der Seite der Youtuberin anzutreffen, die zwei arbeiteten sogar zusammen. Doch so sehr Dagi Bee, die mit bürgerlichem Namen Dagmar Kazakov heißt, auch hoffte, ihr Freund würde sich wieder erholen - nun muss sie von ihm Abschied nehmen. Woran der junge Mann starb, ist bislang nicht bekannt.

In einem Post auf Instagram teilt Kazakov jetzt die traurige Nachricht und schreibt zu mehreren Fotos und Videos, die sie und Paco im Kreise weiterer Freunde zeigen: "Ich habe jeden Abend gebetet, dass es dir besser gehen wird - es war ein ewiges Auf und Ab, du hast so sehr gekämpft. Du warst erst 24 Jahre jung und hattest noch so viel vor dir, aber ab jetzt bist du an einem besseren Ort."

Schutzengel für Sohn Nelio

Und sie findet noch mehr rührende Worte. "Paco, du warst einfach ein toller Freund. Der witzigste und der größte Herzensmensch, den ich je kennengelernt habe. Auf dich war immer Verlass", so die Influencerin weiter. Der Umstand, dass Paco so kurz nach der Geburt ihres Sohnes starb, erschüttert sie offenbar zusätzlich. "Du hast dich so sehr auf Nelio gefreut und jetzt hat er einen ganz besonderen Schutzengel, der auf ihn aufpasst, das wissen wir."

Dagi Bee wurde als Freundin des Youtubers Liont bekannt, in dessen Videos sie auftrat. Seit 2012 veröffentlicht sie aber eigene Videos zu Themen wie Mode, Styling und Kosmetik. Heute hat sie auf ihrem Youtube-Kanal gut vier Millionen Abonnenten sowie mehr als sechs Millionen Follower auf Instagram. Und auch im TV und Kino ist sie inzwischen vertreten. Unter anderem war sie in Shows wie "Grill den Henssler" zu sehen und spielte in "Fack ju Göhte 2" mit. Seit 2015 ist die Düsseldorferin mit Eugen Kazakov liiert, den sie 2018 auf Ibiza auch heiratete.